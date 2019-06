La posible legalización de la eutanasia divide a los ciudadanos y los médicos de España

El debate sobre la eutanasia está más presente que nunca en España, sobre todo después de que el Parlamento de Cataluña aprobara casi por unanimidad llevar al Congreso español una ley para despenalizar esa medida. RT da voz a los protagonistas de este debate: los pacientes, los familiares y los doctores.

Desde 2006, Maribel sufría las consecuencias de su Alzheimer. En 2013, su hijo Danel se comprometió a cumplir la voluntad de su madre. Tras años de dolor, sufrimiento y deterioro físico y mental, la familia de esa mujer llegó al Congreso de los Diputados con 280.000 firmas para solicitar la despenalización de la eutanasia en España, un país cuyo Código Penal castiga con varios años de cárcel a quien ayude a morir a otra persona.

"Atentado contra los derechos humanos"

A los pocos meses de esa reivindicación, Maribel murió tras más de una década de enfermedad. Su hijo Danel estima que se trata de "un atentado contra los derechos humanos" y le parece "lo más inhumano y lo más triste que puede existir" que los políticos que "supuestamente, en un estado democrático, son la representación de la voz de un pueblo, negocien con el dolor de su pueblo".

Carlos y su familia ven la enfermedad desde otra perspectiva. Su octavo hijo, Pedro, nació con graves problemas genéticos y desde que nació los médicos le avisaron de que viviría pocos meses, pero este hombre considera que el menor fue un auténtico regalo para todos sus parientes y cuestiona la continua huida del sufrimiento en nuestra sociedad.

¿Cuestión de perspectiva?

Álvara Gándaro es médico en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, trabaja con enfermos terminales desde hace más de tres décadas y recuerda que en España hay 75.000 pacientes que mueren todos los años con dolor, sin apoyo social ni económico y sin tener cuidados paliativos. Sin embargo, no cree que la eutanasia sea la solución porque considera que es contraria a la ética médica y subraya que no le educaron para acabar con las vidas de sus pacientes.

En cambio, los activistas que están a favor de la despenalización de la eutanasia en España exigen alternativas y se preguntan hasta cuándo las personas tendrán que conseguir un fármaco letal en el mercado negro para morir clandestina.

En 2005, el doctor Marco Hourmann inyectó cloruro de potasio a una mujer que padecía cáncer de colon y, junto con su hija, le pidió que acabara con el sufrimiento ocasionado por esa enfermedad. Tras una pesadilla judicial se convirtió en el primer médico condenado por eutanasia en España. Le acusaron de homicidio imprudente y aceptó la condena para no ir a la cárcel y no ser inhabilitado, pero asegura que no mató a nadie.

Es la última etapa de nuestra vida a la que a muchos les da miedo mirar, a la que prefieren ignorar. ¿Las personas están preparadas para ese momento? ¿Quién decide cómo morir?

