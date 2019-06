EE.UU. alerta a México sobre el posible ingreso de terroristas del Estado Islámico

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI, por sus siglas en inglés) alertó a las autoridades mexicanas sobre el posible ingreso en su territorio de tres sujetos que podrían ser miembros del Estado Islámico y que previamente habían pasado por Panamá y Costa Rica, según se desprende de los documentos difundidos por medios mexicanos.

Se trata de dos ciudadanos egipcios, Ibrahim Mohamed y Mahmoud Eissa, y el iraquí Ahmed Ghanim Mohamed Al Juburi, que buscan atravesar México para llegar a EE.UU. Los sospechosos de terrorismo fueron detectados en Panamá el 12 de mayo por la base de datos biométrica BITMAP, y el 9 de junio fueron ubicados en Costa Rica.

El boletín informativo del HSI indicó que el iraquí fue detenido en Costa Rica, pero Eje Central señala que las autoridades lo liberaron al no seguir los protocolos internacionales antiterroristas. Fuentes del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica revelaron a El Universal que los tres aparentemente se encuentran en Nicaragua e indicaron que el Gobierno nicaragüense los devolverá al territorio costarricense. Sin embargo, esta información carece de confirmación oficial desde Managua.

Según el director de la Policía de Migración de Costa Rica, Steven Madden, los tres hombres fueron sometidos a una revisión por las bases de datos en el puesto fronterizo con Panamá durante el ingreso del flujo controlado de migrantes y como dieron negativo, continuaron su ruta hacia el norte del país y la frontera con Nicaragua sin impedimentos. El Universal detalla que el iraquí pasó unos días en un albergue para migrantes en el sur de Costa Rica, mientras los egipcios se dirigieron directamente a Nicaragua.

Alertan por posible presencia de terroristas islámicos en #México, que podrían estar en el país con el objetivo de llegar a #EU. pic.twitter.com/PYXDtRE2jC — EAM (@EAMNewlink) 24 de junio de 2019

La Policía Federal de México recibió la alerta enviada por el comisario Mario Alberto Montaño, director general de Reacción y Operación, el 21 de junio por medio de un oficio en el que se instruye ayudar a localizar a los posibles terroristas. No obstante, el Instituto Nacional de Migración de México afirmó, en respuesta a la consulta de Eje Central, que no recibió la alerta y que del caso se ocupaba la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fuentes de la Cancillería, por su parte, comentaron al citado medio que no disponían de ninguna información al respecto y que el asunto no era de su competencia.

Si bien normalmente es el Instituto Nacional de Migración y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que son las primeras instancias en México en obtener información relacionada con la lucha antiterrorista, al igual que Interpol en el caso de existencia de una ficha para la localización de los sospechosos, fuentes federales dijeron a Eje Central que de momento no se han instalado cercos en los aeropuertos ni en los puntos de ingreso al país por tierra, procedimientos de las que se ocupan las mencionadas dependencias para prevenir la entrada de delincuentes.