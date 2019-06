La Justicia de Argentina procesa por otro caso al hijo de la fiscal que fue acusado de violación

La Justicia de Argentina procesó este lunes a Rodrigo Eguillor, un joven de 24 años detenido en el mes de diciembre por 'abuso sexual con acceso carnal' contra una mujer, y cuyo caso acaparó la atención mediática del país sudamericano por los polémicos comportamientos del agresor.

Según medios locales, la Cámara del Crimen de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, enjuició a Eguillor por "amenazas coactivas contra una funcionaria judicial", cuando el imputado presuntamente pretendía conocer datos sobre una investigación en su contra de manera violenta, hecho que ocurrió el pasado 23 de noviembre.

"Tenés dos opciones: me mostrás la causa por las buenas o por las malas, ¿me entendés?", le advirtió el joven a la funcionaria que lo atendió en aquella ocasión. Luego continuó: "Me voy a quedar acá hasta que vea la causa y si no vas a ver lo que te va a pasar, ¿me entendiste?. Vos no sos nadie", finalizó el detenido, quien es hijo de una fiscal de otro distrito.

En prisión preventiva

Eguillor está detenido con prisión preventiva por una presunta agresión sexual contra una chica de 22 años en un departamento del barrio de San Telmo, durante el mes de noviembre.

Como sucede en muchos casos de violencia machista, la denuncia comenzó primero a circular en las redes sociales. Una amiga de la víctima relató cómo Eguillor la invitó hasta un departamento que era "un lugar abandonado, casi en construcción que solo tenía dos habitaciones y una terraza".

Allí, según el testimonio, intentó varias veces tocarla y tener sexo sin consentimiento con ella. Asimismo, le quitó el celular (ya que le estaba enviando mensajes a su hermana porque tenía miedo), lo apagó y lo tiró a la calle. Ante esta situación la denunciante intentó escapar por el balcón, que era su única salida, pero los vecinos creyeron que se estaba intentando suicidar, por lo que le gritaban al agresor que la salvara. Este finalmente logró llevarla adentro, donde la habría violado y la amenazado de muerte.