Hasta 24 víctimas en más de un mes: detienen en Moscú a presunto envenenador en serie que invitaba un 'refresco'

La Policía ha detenido este martes al sospechoso de una serie de envenenamientos y ataques contra transeúntes en la capital de Rusia. Su nombre no ha sido revelado, pero los medios descubrieron que se llama Murat Sabanov.

Серийный отравитель Мурат Сабанов два года проучился в филиале университета МВД и хотел устроиться на работу в московскую полицию. pic.twitter.com/dUhPJWJFJK — baza (@bazabazon) 25 de junio de 2019

De momento al hombre de 26 años, oriundo de la república rusa de Kabardino-Balkaria, se le imputan cargos penales en relación con los robos, cuyo daño material constituyó unos 2.225 dólares en total. Hasta ahora seis personas han presentado denuncias y los agentes estiman que más de 10 personas podrían haber sido víctimas del agresor, pero el medio The Village encontró a 24 personas que sufrieron ataques similares en pleno centro de Moscú a lo largo del último mes.

¿Cómo actuaba el envenenador?

Según datos de The Village, los ataques transcurrieron como mínimo desde el 11 de mayo. El hombre solía acercarse a sus víctimas en plazoletas cerca del metro Chistye Prudy, en la plaza Jojlóvskaya de la misma zona y en un bar cercano, así como en el parque Gorka, cerca del metro Kitái-Górod. A los transeúntes les invitaba a tomar un refresco que podía ser Fanta, agua, cerveza o piña colada.

Plaza Jojlóvskaya, Moscú / mskagency.ru

A veces actuaba con una cómplice rubia o junto con otro hombre. Al tomar el refresco, las víctimas de repente empezaban a sentirse mal, se quedaban inconscientes y el hombre aprovechaba su estado para robar sus pertenencias. A veces empleaba la fuerza y les pegaba.

¿Qué sustancias echaba en los refrescos?

Entre las pertenencias del hombre, la Policía halló el fármaco fenazepam, un potente tranquilizante de benzodiacepina utilizado en Rusia para tratar ataques de pánico y diversos trastornos psiquiátricos, el neuroléptico clozapina, que se prescribe para tratar la esquizofrenia, y el tramadol, un analgésico opiáceo.

Estas son algunas de las fotos que supuestamente muestran el momento del robo a una de las víctimas.

Algunas de las víctimas entraron en coma

Una de las víctimas perdió así su móvil, su pasaporte y su tarjeta bancaria al tomar un líquido de color rojo que le habían ofrecido el 7 de junio: los malhechores persuadieron a su amiga de que se fuera a la farmacia y cuando se fue, le robaron.

Poco más tarde el mismo día envenenaron a una fotoperiodista del citado medio a la que ofrecieron una Fanta cuando estaba de paseo por el centro de Moscú con amigos. Liudmila Chizhova se desmayó, dos amigos suyos que también probaron la bebida se sintieron mal. Cuando cayeron sobre el césped, el hombre empezó a rebuscar entre sus cosas, pero otros transeúntes lo notaron y llamaron a la Policía.

Chizhova pasó tres días en coma, pero tres semanas después del envenenamiento recibe a diario una terapia intravenosa, tiene fuertes dolores de cabeza y solo puede caminar ayudada con un bastón. Los médicos determinaron que había ingerido "una sustancia psicotrópica desconocida". Otro hombre pasó en coma casi dos semanas.

Entre las víctimas también está un empleado de RT, Yaroslav Antípov, uno de los amigos de la fotoperiodista de The Village, que sufrió el ataque aquel día. Contó que todos ellos estaban cerca de un estanque, pero luego Liudmila y otro conocido suyo se fueron y Yaroslav los halló más tarde cuando fue a un supermercado, ya en compañía de un joven que se presentó como Murat e insistió en que todos ellos permanecieran un rato más en el césped.

"En algún momento Murat soltó como por casualidad: "Oh, tengo Fanta, ¿quieren?" Dimos un trago. Pasaron unos 30 segundos y lo siguiente que vi fue cómo Daniil se estaba cayendo. Me asusté, le di la vuelta, y en aquel momento sobre mí se cayó Liudmila. Trataba de darle una vuelta, pero me quedé inconsciente también", relató Antípov.

Esta foto del supuesto envenenador habría sido tomada el 7 de junio, minutos después del ataque contra la periodista de The Village.

El empleado de RT y su amigo Daniil estuvieron en coma seis horas. Al recobrar la consciencia, Antípov pasó en el hospital dos días más con terapia intravenosa, no podía caminar bien y no se acordaba de nada. Murat sacó 500 rublos (unos 8 dólares) de su pasaporte que tenía en el bolsillo del pantalón, la tarjeta multiviaje para el transporte público y dos tarjetas bancarias, y robó su móvil.

Plaza Jojlóvskaya, Moscú / mskagency.ru

Gracias a otros transeúntes detuvieron al envenenador aquel día, pero solo por acusaciones de intento de robo, y finalmente lo dejaron libre. Los ataques continuaron. El último del que tiene conocimiento The Village tuvo lugar el 21 de junio. Los actuales cargos que pesan en su contra están vinculados con dos ataques el 8 de junio denunciados por las víctimas, que tras tomar un refresco envenenado se quedaron sin dinero y móviles, y con la denuncia de otra mujer del 24 de junio, que sufrió un ataque similar.