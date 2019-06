Rusia: Las acciones de EE.UU. contra Irán son "un farol duro y arriesgado"

El Ministerio ruso de Exteriores ha calificado de "farol duro y arriesgado" las acciones de EE.UU. contra Irán, según lo calificó Zamir Kabúlov, jefe del segundo departamento de Asia del organismo, informa Interfax.

"EE.UU. ejerce la presión muy fuerte contra la República Islámica de Irán. De momento, me parece un farol duro y arriesgado", ha destacado Kabúlov.

"Cuando juegan duro, siempre aumentan las posibilidades de imprevisibilidad. Algo puede no funcionar bien, incluso en un farol bien pensado, y descontrolarse. Eso es lo que me preocupa", dijo el diplomático. "Estoy seguro de que Irán no sólo resistirá, sino que también se defenderá", ha añadido Kabúlov.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó este lunes sanciones contra el líder supremo de Irán y ocho comandantes de alto rango de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza de élite iraní, que restringen su acceso a los recursos financieros y bloquean todos sus bienes que están en territorio de EE.UU. o bajo control de ciudadanos estadounidenses.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Mousavi, ha afirmado que el nuevo paquete de sanciones estadounidenses contra el líder supremo de su país, el ayatolá Alí Jameneí, y otros altos cargos, representa el fin definitivo de la diplomacia entre Teherán y Washington.