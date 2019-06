Trump explica cuál es su "plan B" en la guerra comercial con China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este miércoles que su "plan B" en la disputa comercial con China contempla reducir los negocios con el país asiático.

En una entrevista con Fox Business, el mandatario norteamericano advierte que impondrá aranceles adicionales a Pekín si no logran un acuerdo comercial con el líder chino, Xi Jinping.

"Impondría tarifas adicionales, tarifas adicionales muy importantes, si eso no funciona, si no llegamos a una acuerdo", aseguró Trump, que, no obstante, dejó abierta la posibilidad de negociar un acuerdo en la cumbre del G20 en Japón con su homólogo chino para evitar nuevas tarifas.

Aunque se mostró optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial, el presidente aseguró que está "muy contento" con la situación actual. "Estamos obteniendo una fortuna y, francamente, [no es] algo muy bueno para China, pero es algo bueno para nosotros", detalló.

Más información, en breve.