Tecnológicas de EE.UU. aún venden productos a Huawei a pesar de la prohibición de Trump

Fabricantes de chips estadounidenses como Intel y Micron aún suministran productos a Huawei Technologies por cientos de millones de dólares a pesar de la prohibición de vender tecnología a ese gigante de las telecomunicaciones chino que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmaron cuatro personas familiarizadas con el asunto al diario The New York Times.

Estas fuentes indicaron que esas y otras empresas empezaron a vender sus productos a Huawei hace unas tres semanas y evitan etiquetar sus productos como hechos en EE.UU. porque ciertos bienes que se producen fuera del territorio norteamericano no se consideran como fabricados por ese país.

Ese hecho ayudaría a que Huawei siga vendiendo teléfonos y servidores y pondría de relieve lo difícil que resulta a la Administración Trump frenar las compañías que considera una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Incertidumbre económica

Los informadores del rotativo norteamericano insinuaron que la alteración de la red de relaciones comerciales que una la industria electrónica con el comercio mundial podría tener consecuencias no deseadas y estiman que la decisión del Departamento de Comercio de EE.UU. de incluir a Huawei en una lista negra generó confusión entre sus muchos proveedores estadounidenses, que en un primer momento suspendieron sus envíos hasta asegurarse de qué productos podían suministrar.

The New York Times señala que las firmas estadounidense pueden ofrecer tecnología que respalde los productos de Huawei hasta mediados del próximo agosto y, aunque ya existe una prohibición sobre los componentes destinados a futuros productos de esa compañía china, no queda claro qué porcentaje de las ventas actuales se utilizará para esos productos.

Dudas en la Casa Blanca

La versión de estos informantes es que la Casa Blanca está al tanto de esas ventas, pero no sabe cómo responder de la mejor manera. Así, algunos integrantes de la Administración Trump creerían que las transacciones "violan el espíritu de la ley" y socavan los esfuerzos del Gobierno por presionar a Huawei, mientras que otros considerarían que no suponen nada malo porque reducen el impacto de las restricciones contra las empresas estadounidenses.

En su momento, Huawei manifestó que cada año gasta alrededor de 11.000 millones de dólares en tecnología producida por empresas norteamericanas.

Enfrentamiento EE.UU.-Huawei

EE.UU. está inmerso en un duro enfrentamiento con Huawei porque estima que emplea sus dispositivos para espiar a favor de China, algo que la empresa desmiente. En mayo, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó al gigante chino y a 70 empresas afiliadas en una lista negra comercial que las impide comprar piezas y componentes a compañías norteamericanas sin la aprobación de Washington.

Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán durante la cumbre del G20 que celebrará el 28 y el 29 de junio en Osaka (Japón). Se espera que casi 30.000 personas lleguen a esa ciudad para ese evento entre mandatarios, miembros de las delegaciones y periodistas.

