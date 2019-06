El Senado de EE.UU. aprueba un proyecto de ley de 4.600 millones de dólares para la cuestión fronteriza

El Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que destina 4.600 millones de dólares en gastos de emergencia para abordar la situación en la frontera sur con México y afrontar el flujo de migrantes centroamericanos.

La iniciativa de otorgar financiamiento complementario se toma un día después de que la Cámara de Representantes aprobara su propia legislación para abordar la crisis fronteriza, que prevé gastar 4.500 millones de dólares en más protecciones para migrantes, pero no en el muro o más camas en los centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ahora el Senado, de mayoría republicana, y la Cámara de Representantes, de predominancia demócrata, tendrán que reconciliar sus propuestas conflictivas antes de que el proyecto de ley sea entregado a Donald Trump, pero los próximos pasos no quedan claros. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya dio a entender que los legisladores demócratas no aceptarán la propuesta del Senado y no la enviarán al presidente.

Si no logran llegar a un acuerdo, tendrán que despedir a los legisladores por una semana de receso sin abordar la creciente crisis humanitaria. Mientras tanto, las agencias federales que se ocupan de los migrantes pueden quedarse ponto sin fondos para seguir desempeñando sus funciones y, a falta de financiamiento complementario del Gobierno, la emergencia humanitaria en la frontera entre EE.UU. y México empeorará.

La Casa Blanca y los republicanos prefieren la propuesta del Senado, pero Pelosi no permitirá que el proyecto de ley de los senadores pase directamente a la mesa de Trump sin cambios y presiona para negociar rápido la fusión de las dos iniciativas legislativas. "Hay ciertas mejoras que pensamos que pueden ser conciliadas", comentó Pelosi ante los reporteros.

