¿Quién es el 'Batman Solidario' al que distinguieron en la ciudad argentina de La Plata en medio de un apagón?

Luego del corte masivo que afectó a Argentina y Uruguay el pasado 16 de junio, unos 20.000 hogares en la ciudad de La Plata han presentado fallas de suministro en los últimos cuatro días. Mientras tanto, el Concejo Deliberante local destaca la labor de un vecino especial: el Batman Solidario.

El hombre recorre hospitales, hogares y jardines llevando juguetes y visitando niños y niñas. La historia de este ciudadano ahora homenajeado como 'vecino destacado' empezó a raíz de una catástrofe anterior: las inundaciones que en 2013 dejaron al menos 89 muertos en La Plata.

Nadie conoce su identidad y nunca se muestra a cara destapada. A todos lados de acerca con su batimóvil, organiza 'batiencuentros' y colectas solidarias que después distribuye.

"La verdad es que me pone muy contento este reconocimiento; uno no hace las cosas para que le den premios, sino para ayudar, y creo que desde ese lugar se aporta", dijo el hombre, según el medio local AN digital.

Batman Solidario llega a un hospital / Facebook / Batman Solidario

Cuando Batman Solidario se enteró de la distinción, escribió en sus redes: "Nos tenemos que sentir más que orgullosos de este reconocimiento por todo lo que logramos juntos, desde el anonimato y sin esperar nada a cambio... ¡Batiabrazo y felicitaciones!".

El hombre no solamente visita a niños y niñas, padres y madres, sino que además coordina acciones solidarias: recauda dinero con diferentes aportantes y con eso organiza para pintar una sala, mejorar un consultorio, acercar juguetes o estimular donaciones de sangre.

La iniciativa para destacarlo fue del concejal radical Guillermo Ronga. "Este docente, marido y papá de un varón y dos nenas, desde hace 6 años, cada viernes se sube a su batimóvil, enciende motores y se estaciona en el hospital de niños. Cargado de dibujos, lápices de colores y golosinas, recorre los pasillos y juega con los chicos", dijo el político al respecto.

Mientras miles de familias siguen/seguimos sin luz , en el Concejo Deliberante de La Plata declaran Personalidad Destacada al Batman Solidario#VillaElisa#CityBell#SinLuzpic.twitter.com/5YHlriRL8Z — Diegote (@DiegoOtroCampo) June 26, 2019

La ciudad lleva más de 70 horas sin luz, hay 15 mil hogares afectados, se calculan pérdidas que superan los $1.000 millones, Vidal . Mientras tanto, el Concejo Deliberante de La Plata, reconoció al "Batman Solidario" por su ayuda a la comunidad. quisiera que fuera una joda... pic.twitter.com/xZzzjAAtJp — Nico Rodriguez Saa (@RodriguezSaaN) June 26, 2019

La noticia fue festejada por muchos, pero también criticada por algunos, que señalaron que el contexto (con 20.000 hogares todavía sin luz) tal vez no fuera el adecuado para una distinción de este tipo.

