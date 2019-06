IMER_SOS, el llamado de la radio pública mexicana para no desaparecer

Recortes presupuestales que ponen en riesgo programas y estaciones radiofónicas, y el despido de trabajadores y de colaboradores 'freelance', provocaron que el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) —un organismo público encargado de administrar las emisoras de radio pertenecientes al Ejecutivo Federal y que forma parte de la Secretaría de Educación de México—, lanzara en redes sociales una alerta SOS por la crisis económica que atraviesa.

A través de redes sociales, con la etiqueta #IMER_SOS se denunció que la falta de presupuesto dejará a más de 200 personas sin empleo a partir del 1 de julio, lo que representa 35 % de la plantilla laboral, y se compromete el funcionamiento de las 21 emisoras de este instituto radiofónico. Algo sobre lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo no tener conocimiento.

"No lo sabía, me estoy enterando ahora, lo voy revisar", dijo el mandatario latinoamericano este miércoles en su tradicional conferencia de prensa, aunque apuntó que debido a la austeridad que impulsa desde su Gobierno, se están haciendo ajustes presupuestales en los medios públicos.

El Instituto Mexicano de la Radio es el medio público federal de comunicación radiofónica con mayor número de emisoras a nivel nacional, con 21 en el país: 17 terrestres, una virtual y tres digitales. Su cobertura llega al centro de la nación, las fronteras norte y sur, así como a la península de Yucatán, haciendo posible su escucha en 17 estados de los 32 que tiene México.

Aleida Calleja, directora del IMER, afirmó que los ajustes comprometen el funcionamiento a largo plazo de las 21 emisoras del instituto radiofónico, y admitió que las medidas de austeridad del nuevo Gobierno afectan principalmente a los colaboradores autónomos.

"Se compromete el funcionamiento, pero creo que esto tendrá una solución pronta. Confío en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Hacienda van a responder positivamente a esta emergencia", dijo este miércoles en entrevista en uno de los espacios noticiosos del instituto.

Calleja explicó que actualmente cuentan con 186 trabajadores por libre, a quienes buscaron no afectar con las restricciones presupuestales de este año, que representan 8% menos, respecto a lo asignado en 2018.

Ese recorte, detalló la directora, incide directamente en la contratación de servicios profesionales: "El IMER se sostiene en buena medida con este rubro, los locutores, guionistas, productores, programadores, continuistas, la mayor parte de ellos son 'freelance', en este momento, son 186. Y precisamente no hemos todavía logrado que se levanten estas restricciones presupuestales, tratamos de mantenernos hasta el límite para que no le dijéramos a la gente esta terrible noticia", apuntó Calleja.

Asimismo, aseguró que continúan en conversaciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la Secretaría de Hacienda (SHCP) para revisar la situación de los recursos asignados a este instituto radiofónico.

El presupuesto asignado al IMER ha venido decreciendo en los últimos seis años, salvo en 2016 y 2018, cuando tuvo un pequeño repunte en comparación con los años previos, con base en datos de la SHCP. En 2018, le fueron asignados 177.982.069 pesos (9.300.902 dólares), mientras que este año fue de 159.250.795 pesos (8.322.052 dólares).

Desaparecen

A partir del lunes, el IMER dejará de emitir 2.900 horas de contenido. La estación de corte juvenil Reactor 105.7 FM, por ejemplo, informó a través de sus redes sociales que debido a la restricción presupuestal, solo transmitirá música continua a partir del 1 de julio.

Mientras que la estación de jazz Horizonte 107.9 FM‏ dejará de transmitir programas de 'freelancers', entre ellos espacios especializados y emisiones de madrugada.

Opus 94.5 FM, una estación de música de concierto, anunció la cancelación de nueve de sus programas.

Alzan la voz

El periodista Ricardo Raphael, quien estaba al frente del programa de análisis Réplicas en IMER Noticias, presentó su renuncia en protesta. "La SEP no nos ha acompañado como debería ser y tras una serie de promesas nos han dejado sin paraguas, por ello me retiro de Réplicas", escribió en un tuit que se ha viralizado.

Algunos colaboradores como Marcelo Oliver denunciaron que no solo se quedan sin empleo, sino que el instituto pierde contenidos y el público una oferta cultural. "Es difícil apoyar una Transformación que no se basa en la cultura y la educación", escribió en su cuenta de Twitter.

Uno de los colaboradores de la estación Horizonte hizo un llamado a tomar conciencia sobre la desaparición de espacios radiofónicos en México. "Si bien estoy desolado por la imposibilidad de seguir compartiendo momentos radiofónicos, es mucho más importante tomar conciencia de que estamos por quedarnos sin esa otra radio", compartió Erik Montenegro.

Alejandro Castro, gerente de la estación Rock 101 y quien ha hecho la mayor parte de su carrera laboral en la radio mexicana, lamentó la crisis por la que atraviesa el instituto y la falta de coordinación entre las instancias de Gobierno.

"Me parece tristísimo lo que están haciendo (...), las formas me siguen pareciendo terribles, que el presidente diga que no estaba enterado es inaceptable. Creo que todos pueden coincidir en que cualquier tipo de estrategia que no contemple la educación y la cultura como eje central, no nos va a sacar adelante ni el mediano ni el largo plazo", comentó el periodista radiofónico a RT.

Por su parte, periodistas como Daniel Moreno, director del portal Animal Político, escribió sobre la urgencia de resolver la crisis que enfrenta el IMER, a la que calificó en un tuit como "una radio pública necesaria, hecha por profesionales".

El activista y asesor político Alfredo Lecona destacó la cobertura de las estaciones del instituto, "fundamental" en plena crisis migratoria. "El IMER es el único sistema público que tiene cobertura en las fronteras norte y sur", escribió.

Genaro Lozano, politólogo y conductor de televisión y radio, también llamó a la defensa de los medios públicos en México.

