Fallece el actor Max Wright, el padre en la célebre serie 'ALF'

El actor estadounidense Max Wright, conocido por interpretar el papel del padre en la célebre serie 'ALF', falleció este miércoles a los 75 años de edad. El deceso se produjo en su casa de California (EE.UU.), informa TMZ citando fuentes familiares.

El actor, recordado por su papel como Willie Tanner en la familia que adoptó al peludo y más famoso 'extraterrestre' de la década de los 80, había luchado contra el cáncer durante muchos años. Fue diagnosticado con linfoma en 1995, pero la enfermedad estuvo en remisión por algún tiempo.

Wright también es conocido por actuar en programas como 'Buffalo Bill', 'Cheers', 'Misfits of Science', 'Dudley' y 'Norm'. Además, participó en películas como 'All That Jazz', 'Reds', 'The Sting II', 'Soul Man' y 'The Shadow', entre otras. En total, el actor puso su nombre en los créditos de más de 60 producciones desde 1974.

Su fallecimiento se produjo aproximadamente un año después de la muerte de Michu Meszaros, la estrella de circo y actor que interpretó al personaje de 'ALF' en la comedia homónima de la cadena NBC.