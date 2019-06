"Fuego totalmente descontrolado": se queman 3.500 hectáreas en el municipio español de Tarragona (FOTOS, VIDEOS)

#IFTorredelEspanyol actiu. Continuem treballant intensament en les tasques d'extinció. Us demanem que no us acosteu a la zona per motius de prevenció i seguretat. @agentsruralscat@mossos@CreuRojaCAT@emergenciescat@interiorcat@semgencatpic.twitter.com/gCQMyQODx2