Aviones pierden la señal GPS en el espacio aéreo de Israel y nadie sabe por qué

A lo largo de las últimas tres semanas los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo de Israel experimentaron problemas con los sistemas de navegación y la pérdida de la señal GPS. Las autoridades no pueden explicar a qué se debe la interrupción de los sistemas de posicionamiento global.

Este miércoles 26 de junio la Autoridad Aeroportuaria de Israel (IAA, por sus siglas en inglés) confirmó la existencia del problema sobre el cual el martes alertó la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), al reportar que "muchos" pilotos sufrieron la pérdida de la señal GPS cerca del aeropuerto internacional Ben Gurión, de Tel Aviv.

La interrupción de GPS no ha derivado en ningún accidente aéreo y "en ningún momento ha habido un incidente de seguridad", pero el problema tiene "un impacto significativo en todos los aspectos del pilotaje de un avión desde la cabina, así como en la gestión del tráfico aéreo", advirtieron desde la Autoridad Aeroportuaria israelí en un comunicado citado por The Times of Israel. Detallaron que todas las instancias gubernamentales tratan de solucionar la situación y determinar la causa desde el primer día de las interrupciones, aunque por ahora sin resultados.

El problema afecta solo a aviones en el aire y no a los sensores en tierra. Desde el inicio de las interrupciones, el principal aeropuerto de Israel usa un método alternativo para gestionar los aterrizajes, conocido como sistema de aterrizaje instrumental, que se usa en los aeropuertos de todo el mundo.

¿Un ataque de otro Estado?

Según reportó The Times of Israel, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Israel sostiene que el problema se debe a un ataque de redireccionamiento conocido como 'spoofing', dirigido contra los receptores GPS, a los que habrían proporcionado datos de localización incorrectos desde un transmisor.

Como en el caso de esos ataques el receptor GPS sigue mostrando los datos de ubicación, cuesta darse cuenta de inmediato de que no está funcionando adecuadamente. Es un método bastante avanzado para hacerle creer a un piloto que su avión está en otro lugar.

"Este tipo de bloqueo requiere de grandes conocimientos técnicos y una gran capacidad mecánica, algo que no poseen individuos u organizaciones", citó el medio un mensaje de la asociación, que habría sido escrito en su cuenta de Twitter. Dicho mensaje no está disponible. De acuerdo con el portal israelí, la asociación de pilotos dio a entender que sabe quién está detrás de los ataques, pero no identificó a un país en concreto, limitándose a decir: "Pueden adivinar quién está causando el bloqueo".