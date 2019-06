Macron dice que no firmará con Mercosur si Brasil se retira del Acuerdo de París sobre el clima

El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a amenazar con no firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retira del Acuerdo de París sobre el clima.

"Si Brasil deja el Acuerdo de París, en lo que a nosotros se refiere, no firmaríamos un acuerdo comercial con ellos", aseguró Macron a la prensa desde la ciudad japonesa de Osaka, a la que viajó para participar en la Cumbre del G-20, que reúne a líderes mundiales.

No es la primera vez que Macron hace este tipo de declaraciones. El año pasado, antes del inicio de la Cumbre del G20 en Argentina, condicionó la firma del acuerdo con Mercosur (un bloque subregional que se estableció oficialmente en 1991 integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) a la postura del gigante latinoamericano sobre el Acuerdo de París.

"Yo les pido a mis empresas que se adapten, y no firmo con países que no lo harían y no respetarían [el acuerdo]", dijo entonces Macron durante una reunión con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Reunión en Japón

Está previsto, que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reuna el sábado en Osaka con Macri, que ejerce la presidencia pro-témpore de la organización sudamericana, para debatir el acuerdo.

En mayo, en el encuentro bilateral que Macri y Bolsonaro mantuvieron en Buenos Aires, ambos mandatarios aseguraron que las negociaciones, iniciadas en 1999 con la UE estaban por cerrarse.

Además de las reticencias de países como Francia o Bélgica, otros asuntos como las cuotas de exportaciones de carne o los productos lácteos son obstáculos que deben todavía ser superados para llegar al acuerdo que lleva 20 años negociándose.

