1 de cada 4 españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social

En 2018 el 26,1 % de la población residente en España se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social, frente al 26,6 % que se registró un año antes. Así lo indica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La conocida como tasa AROPE (por sus siglas en inglés, 'At Risk Of Poverty or social Exclusion') se compone de tres indicadores: riesgo de pobreza, carencia material y baja intensidad del empleo. Así, esta última se redujo el año pasado desde el 12,8 % al 10,7 %. El riesgo de pobreza también disminuyó aunque tan solo una décima, para situarse en el 21,5 %. Por su parte, la carencia severa subió desde el 5,1 % hasta el 5,4 %.

La tasa AROPE, que fue aumentando desde la crisis económica de 2008, alcanzó su cénit en 2013, cuando cuando comenzó a descender. Sin embargo, la cifra del indicador de riesgo de pobreza disminuye de manera especialmente lenta y sigue manteniéndose por encima del 20 %.

El riesgo de pobreza se fija, según criterios de Eurostat, en el 60 % de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Así, en España en 2018 está fijado en 8.871 euros para un hogar compuesto por una sola persona o en 18.629 euros para un hogar de dos adultos y dos menores.

Lo cierto es que el grupo de población que más sufre el riesgo de pobreza es el de los menores de 16 años, mientras que, por el contrario, el que muestra datos más bajos en este indicador es el de los mayores de 65 años, es decir, aquellos que ya no están en edad de trabajar y que dependen mayoritariamente de sus pensiones.

El perfil de la pobreza: nivel bajo de estudios, con niños y extranjero

La ECV ofrece también datos interesantes sobre el nivel de estudios o el tipo de hogar que sufre en mayor o menor medida el riesgo de pobreza o exclusión social. Así, solo el 12,6 % de las personas con educación superior se encuentra recogido en este indicador, mientras que el 33,7 y el 33,8 % de quienes tienen estudios primarios o inferior y la primera etapa de secundaria respectivamente sufren este riesgo.

En cuanto al tipo de hogar, los hogares con niños son los más vulnerables, y el riesgo de pobreza incluso se duplica en aquellos en los que solo hay un adulto a cargo del menor o menores.

La nacionalidad también es un factor importante a tener en cuenta. Si el 23,1 % de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, para los extranjeros residentes en España procedentes de la Unión Europea el porcentaje se duplica hasta llegar al 47,7 %, y para aquellos procedentes del resto del mundo hasta un 56 %.

