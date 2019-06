Putin afirma que el liberalismo llegó a su fin: "Está en contradicción con los intereses de la mayoría"

La idea liberal "se ha desactualizado definitivamente" y algunos de sus elementos, como el multiculturalismo, son irrealizables, mientras los que promueven el liberalismo "no hacen nada" para solucionar los problemas reales desde sus "cómodos despachos", sostuvo Vladímir Putin.

En una entrevista concedida a Financial Times, el presidente de Rusia indicó que "cuando surgió el problema de la migración, muchos reconocieron que sí, que por desgracia esto no funciona y habría que acordarse de los intereses de la población nativa". En ese sentido, sostuvo que la canciller alemana Angela Merkel cometió "un error capital" con la política de puertas abiertas.

Putin afirmó que hay que pensar en aquellos que terminaron en una situación difícil por diversos motivos políticos en sus países de origen, pero que tampoco se puede ignorar los intereses de la población nativa, sobre todo "cuando ya no se trata de dos, tres o diez personas, sino de miles, cientos de miles que llegan a los países de Europa Occidental".

"Ahora se puede criticar a Trump tanto como se quiera por su deseo de construir un muro entre México y EE.UU. Tal vez eso sea excesivo, no lo sé […] Pero, ¿no tiene que hacer algo con ese flujo de migrantes, no tiene que hacer algo con el flujo de drogas?", preguntó el mandatario ruso, quien reconoció que Trump por lo menos intenta solucionar los problemas existentes.

"Nadie hace nada. Esto es malo, aquello es malo, pero dígame: ¿qué es lo bueno entonces? ¿Qué hay que hacer? Nadie ofrece nada", agregó. "Y esa idea liberal, no estoy hablando sobre los que promueven esta idea, pero ellos no hacen nada. Dicen que es como debe ser, que así está bien. ¿Pero qué hay de bueno? Ellos están bien, sentados en sus cómodos despachos, pero los que se enfrentan con esto cada día en persona en Texas o Florida no están muy bien, tendrán sus propios problemas. ¿Quién pensará en ellos?", preguntó Putin.

"Mata, roba, viola, no te pasará nada porque eres un migrante"

A su modo de ver, lo mismo sucede en Europa: "He hablado con muchos colegas sobre esto, pero nadie dice nada. Dicen que no, que no pueden aplicar una política más rígida, por esto y por aquello. ¿Por qué? Por aquello no sé qué. La ley es así. Pues que cambien la ley".

Según Putin, el liberalismo presupone "que no es necesario hacer nada". "Mata, roba, viola, no te pasará nada porque eres un migrante, hay que defender tus derechos. ¿Qué derechos? Si has violado [la ley], recibe el castigo por ello", sostuvo el presidente ruso, quien concluyó que la idea liberal "se ha desactualizado y ha entrado en contradicción con los intereses de la mayoría absoluta de la población".