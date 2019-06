Wikifavela, un diccionario virtual que lucha contra la discriminación en Brasil

Las favelas brasileñas han inspirado a todo tipo de artistas. Escritores, pintores o directores de cine han recreado sus calles, sus viviendas y a las personas que viven en ellas. La plataforma online Wikifavela, un diccionario colaborativo, se ha propuesto a través de las palabras eliminar los estereotipos creados en torno a estos lugares y reconocer la importancia de su población. Concebir las favelas como lugares de conocimiento, historia y cultura es uno de los objetivos del proyecto.

"El conocimiento sobre las favelas traerá conocimiento a la ciudad, que ignora una parte sustancial de su territorio y de su cultura. Una de cada 4 personas vive en las favelas, lo que representa un 25% de la población. Entender lo que es la favela supone conocerse a sí misma como ciudad", explica a RT Sonia Fleury, investigadora y coordinadora de WikiFavelas.

Fleury cuenta que antes de sacar a la luz este proyecto –que en un principio fue desarrollado para la ciudad de Río de Janeiro, pero que ya no tiene una restricción territorial– existía una fuerte demanda entre la gente de las favelas para que su identidad y su historia fueran respetadas. "La política pública las trataba como si fuesen todas iguales, como si no hubiese diferencias enormes en cada una de esas comunidades. Cuando se habla de favelas se piensa en violencia y tráfico de drogas y eso está en toda la ciudad. Se cree que toda la gente que vive en ellas está involucrada o por lo menos son cómplices", comenta la investigadora.