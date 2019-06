Registran un aumento en la actividad de un géiser en Yellowstone y los científicos no saben por qué

Uno de los géiseres del Parque Nacional de Yellowstone de EE.UU. está registrando últimamente un aumento en su actividad, y los científicos no pueden explicar con certeza a qué se debe esto.

El Steamboat Geyser –el géiser activo más alto del mundo- hace poco rompió su récord de menor tiempo de intervalo entre erupciones. Esto ocurrió a mediados de este mes, cuando expulsó vapor y agua a las 12:52 (hora local) del 12 de junio y volvió a hacerlo días 3 horas y 48 minutos más tarde: a las 16:40 del 15 de junio.

De acuerdo con el periódico Billings Gazette, la erupción del 15 de junio fue tan potente que una de las rocas expulsadas por el géiser llegó a impactar contra un cartel cercano a una plataforma de observación y rompió su poste de madera. La siguiente actividad se produjo el 18 de junio, 3 días, 9 horas y 40 minutos después del evento anterior. El 23 de junio, el géiser registró su erupción número 56 desde marzo del año pasado.

Sin embargo, este aumento de actividad no significa que haya un riesgo relacionado con el supervolcán de Yellowstone, afirmaron desde el Volcano Hazards Program del Servicio Geológico de EE.UU.

Según señalaron los especialistas, "se supone que los géiseres erupcionan, y la mayoría lo hacen de manera errática, como el Steamboat", recoge Live Science. Además, los registros de erupciones solo se remontan a 1982, mientras que los géiseres han estado activos desde hace aproximadamente 14.000 años, recuerda el medio.

Por otra parte, los científicos no pueden explicar por qué ocurren aumentos en la actividad de los géiseres. "Me gustaría poder decirlo", indicó Michael Manga, profesor de la Universidad de California en Berkeley. "Creo que esto es lo que hace al Steamboat, y a los géiseres en general, tan fascinantes: que existen preguntas que no podemos responder", concluyó.