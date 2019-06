¿Qué esperar de la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump? Las claves de la relación chino-estadounidense

En el marco del G20 que se celebra estos días en la ciudad japonesa de Osaka, los líderes de China y EE.UU. sostendrán este sábado 29 de junio una reunión muy esperada que no solo marcará la pauta del diálogo entre Pekín y Washington, sino que también es muy probable que tenga consecuencias significativas para la economía global.

El propio presidente Donald Trump dijo a mediados de esta semana a FOX Business que considera posible que los dos países alcancen un acuerdo comercial, aunque advirtió que estaba listo para introducir aranceles adicionales a prácticamente todos los productos restantes que se importan del país asiático en caso de no darse un entendimiento mutuo con su homólogo chino.

"Mi plan B con China es recibir miles y miles de millones de dólares al mes, y haremos cada vez menos negocios con ellos", manifestó explícitamente en otra entrevista ofrecida el miércoles.

El próximo encuentro de los jefes de Estado será o bien el punto final a su aguda y prolongada guerra comercial, o bien un nuevo capítulo de este intenso enfrentamiento.

Aranceles mutuos

La guerra arancelaria chino-estadounidense se ha intensificado desde principios del pasado mayo, cuando Washington introdujo un paquete de tasas adicionales sobre importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares y amenazó con gravar otros 300.000 millones más si era necesario.

En respuesta, el gigante asiático contraatacó con gravámenes sobre mercancías estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares y advirtió sobre posibles represalias contra las compañías estadounidenses que operan en China.

En ese momento, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, afirmó que el líder estadounidense tomaría la decisión final con respecto a las nuevas medidas restrictivas contra Pekín después de encontrarse con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Osaka.

No obstante, hace dos semanas, la cifra prometida por el Gobierno estadounidense aumentó todavía más y alcanzó los 325.000 millones de dólares. Según declaró Trump, la medida será aplicada si no se logra un acuerdo comercial con China, agregando que tiene "la sensación" de que esta cuestión se resolverá positivamente.

'Huawei de la discordia'

Más allá de los aranceles y de las acometidas contra Pekín —desde presiones de EE.UU. a sus aliados para que no usen la tecnología 5G de Huawei hasta la detención de la vicepresidente de la compañía, Meng Wanzhou—, Washington decidió a mediados de mayo incluir a al gigante tecnológico chino así como a 70 empresas afiliadas a su lista negra comercial. Este listado se amplió hace una semana con la incorporación de otras cinco entidades.

Según opinaron varios expertos entrevistados por CNBC, Huawei será una prioridad importante en la reunión Xi-Trump, sugiriendo asimismo que, en caso de aceptar firmar algún acuerdo con Washington, el presidente chino buscará incluir en el documento a la compañía con sede en Shenzhen.

Aunque la actual campaña estadounidense contra Huawei, según aseguró Mnuchin a principios de este mes, no tiene que ver con el comercio sino que constituye un problema de seguridad nacional, Trump podría suavizar las estrictas restricciones en su contra si se siente satisfecho con el tema comercial.

Aly Song / Reuters

El 'precio' de la guerra comercial

"Estimamos que los aranceles de EE.UU. y China, incluidos los implementados el año pasado, podrían reducir el PIB mundial en un 0,5 % en 2020. Esto equivale a una pérdida de aproximadamente 455 mil millones de dólares estadounidenses, lo que supera el tamaño de la economía de Sudáfrica", advirtió en el blog del Fondo Monetario Internacional (FMI) la directora del organismo financiero.

En este sentido, Lagarde señaló la necesidad de contribuir a un rebote del crecimiento económico con la ayuda "de los legisladores del G20" a través de un fortalecimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), "especialmente sobre subsidios, propiedad intelectual y comercio de servicios", y de diferentes reformas estructurales, desde el fomento a una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral hasta el alivio de barreras para el sector minorista.

"Por supuesto, cada país personalizará las reformas para satisfacer sus necesidades, pero estimamos que este tipo de medidas, si se implementan conjuntamente, podrían aumentar el PIB del G20 en un 4 % a largo plazo", escribió la directora gerente del FMI.

Kevin Lamarque / Reuters

Preocupaciones de terceras partes

Las relaciones de los dos gigantes económicos no solamente afectan a ellos mismos, sino también al resto del mundo. En estos momentos, estas son "difíciles" y contribuyen a una desaceleración de la economía global, valoró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en declaraciones ante la prensa al inicio de la cumbre del G20.

Si las negociaciones de Xi y Trump fracasan, advirtió por su parte el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), José Ángel Gurria, eso "sería muy, muy destructivo". Según indicó este viernes a CNBC, la falta de avenencia entre los dos líderes podría tener "un impacto inevitable" y "negativo" en "prácticamente todas las economías del mundo".

En cuanto a la posibilidad de que las tensiones desemboquen en una confrontación militar entre Pekín y Washington, el presidente ruso, Vladímir Putin, respondió que aunque "es difícil predecir si EE.UU. tendrá la paciencia suficiente para no tomar medidas precipitadas", "China muestra suficiente lealtad y flexibilidad", por lo que, según afirmó en una entrevista con Financial Times este jueves, el mandatario no cree "que surjan tales amenazas por parte de China".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!