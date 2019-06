Putin: "Elton John se equivoca; en Rusia tratamos a la comunidad LGBT de forma ecuánime e imparcial"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, opina que el cantante británico Elton John "se equivoca" cuando opina, como ha hecho recientemente, que en Rusia existe un problema con los derechos de los representantes de la comunidad LGBT. En respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa al término de la cumbre G20 en Japón, el mandatario recalcó que la actitud hacia los homosexuales en Rusia es "ecuánime" e "imparcial".

"De hecho, tratamos a los miembros de la comunidad LGBT de forma muy ecuánime. Realmente es así. De forma absolutamente tranquila e imparcial", ha destacado el mandatario ruso respondiendo al comentario crítico de cantante sobre la situación en Rusia.

El presidente recordó que Rusia tiene una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad ante menores de edad y subrayó que es necesario "dejar a los niños en paz", dejar que el niño crezca y decida por sí mismo "quién es". "Debemos respetar a todos, es verdad. Pero no se pueden imponer forzosamente su punto de vista", añadió Putin.

Este viernes, el cantante británico escribió en su cuenta de Instagram que está decepcionado por la posición manifestada por Putin en una entrevista con Financial Times sobre los derechos de los representantes de la comunidad LGBT en Rusia. "Estoy en total desacuerdo con su opinión acerca de que la aplicación de políticas que abarcan la diversidad multicultural y sexual están obsoletas en nuestras sociedades", notó el músico.

En la entrevista el presidente ruso destacó que en Rusia "no tienen nada en contra de las personas de orientación sexual no convencional", mientras que algunas cosas parecen "redundantes". "No se debe olvidar la cultura, las tradiciones y los orígenes tradicionales de las familias conforma a los que viven millones de personas", añadió.