Egipto: Hallan decenas de momias de 2.000 años cerca de una antigua pirámide (FOTO)

Un equipo de arqueólogos polacos ha descubierto decenas de momias de 2.000 años de antigüedad en el área de Saqqara, que fue la necrópolis principal de la ciudad de Menfis en el antiguo Egipto, informa el portal polaco The First News.

El hallazgo se produjo durante excavaciones llevadas a cabo cerca de la pirámide de Zoser. Los investigadores estudiaron una fosa que rodea el área sagrada de la pirámide, considerada una de las más antiguas del mundo y prototipo para el resto de las pirámides egipcias.

El medio destaca que la mayoría de las momias descubiertas fueron enterradas de manera sencilla. Según explicó Kamil Kuraszkiewicz, quien encabeza los trabajos en la necrópolis, "solo fueron sometidas a procedimientos de embalsamiento básicos, después fueron envueltas en vendajes y colocadas directamente en huecos excavados en la arena".

Algunas fueron colocadas en ataúdes de madera que no resistieron el paso del tiempo. En uno de estos, los arqueólogos hallaron inscripciones que imitan jeroglíficos.

"El artesano que lo pintó aparentemente no sabía leer y quizás trató de reproducir algo que había visto antes", indicó Kuraszkiewicz. "En cualquier caso, algunos de los caracteres pintados no son signos de la escritura jeroglífica, y el conjunto no crea un texto inteligible", agregó.

El especialista supone que la fosa que rodea la pirámide pudo reflejar creencias de los antiguos egipcios sobre la vida después de la muerte. "Pudo ser un modelo de un camino que el faraón tuvo que cruzar para alcanzar la vida eterna; un camino con obstáculos como muros con pasajes ubicados cerca de la parte superior, quizás protegidos por criaturas peligrosas", concluyó.