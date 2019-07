Sri Lanka contrata a dos verdugos para las primeras ejecuciones en más de 40 años

Sri Lanka ha contratado a dos verdugos para llevar a cabo las primeras penas de muerte desde la década de 1970, informa Reuters.

Este miércoles, el presidente Maithripala Sirisena anunció el fin de la suspensión de la pena de muerte que regía desde 1976, y las primeras ejecuciones por medio del ahorcamiento se realizarán contra cuatro prisioneros condenados por delitos relacionados con las drogas.

El proceso de selección de especialistas encargados de ejecuciones empezó en marzo. Cerca de 100 personas respondieron al anuncio que buscaba a hombres ciudadanos de Sri Lanka, de entre 18 y 45 años de edad, que dispongan de un "excelente carácter moral" y "fortaleza mental".

Ahora, según declaró el portavoz de prisiones Thushara Upuldeniya, "el proceso de reclutamiento finalizó y dos verdugos fueron seleccionados". El funcionario agregó que ambos "necesitan pasar por el entrenamiento final", que durará aproximadamente dos semanas.

Pese a la suspensión de la pena de muerte vigente desde 1976, las autoridades mantuvieron a un verdugo hasta que este renunció en 2014, informa The Straits Times. Todavía se desconoce cuándo se realizarán las ejecuciones, así como los nombres de los prisioneros.

"He firmado las sentencias de muerte de cuatro [prisioneros]", afirmó Maithripala Sirisena. "No se les ha dicho todavía. No queremos anunciar los nombres por ahora, porque eso podría provocar disturbios en las cárceles", agregó.

Este viernes, un periodista de Sri Lanka presentó un recurso para detener cualquier ejecución ya que, según indicó, se verían violados derechos humanos. El 2 de julio se llevará a cabo una audiencia judicial sobre este tema.