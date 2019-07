Víctimas del robo de bebés durante el franquismo en España comparten sus dolorosas historias

Madrid ha anunciado este lunes que enviará una queja formal al Vaticano por las declaraciones del representante de la Santa Sede sobre la exhumación de Franco. El Gobierno de España considera una injerencia que el nuncio apostólico, Renzo Fratini, asegure que están "resucitando" al dictador. Además, el representante del papa en Madrid dijo que los crímenes del dictador ya serían juzgados por Dios.

En España aún persisten las consecuencias del periodo franquista. RT visitó el lugar relacionado con uno de sus episodios más horrendos: los negocios con los bebés robados.

Se trata del antiguo centro de maternidad de Peña Grande, Madrid. En este lugar, actualmente abandonado, cientos de mujeres solteras dieron a luz. Durante casi 30 años, aquí llegaban adolescentes embarazadas, tachadas moralmente por el régimen franquista, donde eran coaccionadas para que dieran sus bebés en adopción a las monjas.

Una trama siniestra

A muchas de estas jóvenes les acababan quitando a los recién nacidos y los entregaban a otras familias a cambio de dinero. En este lugar, según las investigaciones y los testimonios de las afectadas, comenzaba la supuesta trama de bebes robados.

Una de ellas es Inés Madrigal, quien a los 18 años se enteró por su madre que era adoptada. Y ahí comenzó un duro y largo camino por saber quiénes eran sus padres biológicos. Hasta el día de hoy, esta madre de dos hijos aún sigue sin saberlo.

Sin embargo, Inés ha logrado ser la primera víctima en España que ha sentado en el banquillo de los acusados al máximo responsable de su caso. La Justicia condenó recientemente al médico que sustrajo a Inés recién nacida de su familia biológica, pero este ha quedado absuelto por prescripción.

¿Muertos o robados?

"El peor de todos los sentimientos que yo me he encontrado ha sido la indignación. Que otras personas se creyeran por encima de otras, que eran mejores y decidieran por convertirse en dioses", expresó Madrigal en conversación con RT.

Su caso es solo uno de los miles con denuncias de bebés robados en España, aunque nadie sabe a ciencia cierta la cifra real de afectados. De acuerdo con las estimaciones del exjuez Baltasar Garzón, solo en 10 años del régimen franquista fueron robados cerca de 30.000 recién nacidos.

Otro de los afectados es Antonio Serrano Andujar, quien perdió a dos de sus hermanos en cuestión de 48 horas de nacer. Su madre, de clase social humilde, dio a luz a trillizos. El parto salió bien, pero más tarde, el médico comunicó que dos de ellos habían fallecido. Este murciano cree que sus hermanos fueron vendidos. Y después de más de 50 años del suceso asegura que sus tumbas están vacías.

"Me duele que hayan hecho algo inhumano. Coger gente inocente y dejar a una familia como nos han dejado. No tiene perdón", manifestó Andujar.

Pruebas genéticas

Pero los estudios científicos ponen en duda que haya habido una trama de bebés robados en España. Antonio Alonso, biólogo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y uno de los mayores expertos en genética forense, estudió el ADN de 90 casos cuando la Justicia ordenó abrir las sepulturas de los bebés para ver si estaban vacías. Ninguno sirvió para mostrar un robo de bebé.

"Nuestros datos indican que la mayor parte, el mayor número de casos esos bebes habían fallecido. Lo hemos podido identificar", precisó el experto.

Sin embargo, también hubo otros afectados que lograron averiguar su verdadero origen gracias a las pruebas de ADN. Tal fue el caso del músico Quique Olivert, quien encontró a sus padres biológicos a los 47 años. El hombre inició la búsqueda después de ver que su partida de nacimiento tenía datos confusos y, tras numerosas indagaciones, dio con su hermana desconocida, a quien indagó al respecto.

"¿Tu sabes si tus padres tuvieron un hijo antes que tú?", recordó el hombre sus propias palabras al contactar la mujer por teléfono. Y añadió: "Ella no sabía nada. Y yo siempre digo que la clave la tuvo ella porque si ella no hubiera querido. Hubiera dicho: 'no quiero saber nada de esto'. Hubiera colgado y en fin, hasta hoy. A la media hora me llamo diciéndome que era su hermano".

Vidas truncadas

Finalmente, Olivert ha podido conocer su historia y se reencontró con su madre biológica. Esta le contó cómo le parió en un centro sanitario de monjas al que había ingresado como madre soltera. Pero un día le arrebataron a su hijo y nunca se lo devolvieron.

"Mi madre llevaba cuarenta y tantos años con depresión, y nadie sabía por qué. Ahora, mi madre… mi madre es otra", resume Olivert.

Mientras tanto, miles de ciudadanos que desean conocer su historia continúan preguntándose por sus orígenes. Ciudadanos que quieren conocer su historia. Esa que aún permanece ensombrecida por los turbios negocios durante décadas con los recién nacidos.