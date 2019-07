Despiden a un caricaturista canadiense por un dibujo de Trump con los migrantes ahogados

El grupo Brunswick News, propietario de los principales periódicos de la provincia canadiense de Nuevo Brunswick, rescindió el contrato del caricaturista Michael de Adder después de que se viralizara un dibujo suyo que representaba al presidente de EE.UU., Donald Trump, al lado de dos migrantes salvadoreños ahogados.

La caricatura hace referencia a Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de apenas 23 meses, que murieron intentando cruzar el río Bravo en busca de una vida mejor en EE.UU. La familia llevaba dos meses esperando su turno para solicitar asilo en el país norteamericano mientras permanecían en el campamento Puerta México. Al no conseguirlo, decidieron cruzar el río Bravo y murieron arrastrados por la corriente.

"El caricaturista Michael de Adder fue despedido de su trabajo 24 horas después de que su caricatura de Donald Trump se volviera viral en las redes sociales, un trabajo que tuvo durante 17 años", informó en su Twitter Wes Tyrell, presidente de la Asociación de Caricaturistas Canadienses.

En la caricatura en cuestión se puede ver a Trump a punto de jugar al golf junto a los cuerpos de los dos migrantes ahogados, a los que les pregunta: "¿Os importa si sigo jugando?".

Según la declaración, la decisión de despedir a De Adder fue tomada antes de que el chiste gráfico se hiciera público y se debe a que la empresa quería sustituir a De Adder por otro caricaturista, Greg Perry, "al que los lectores preferían".

El propio caricaturista publicó en su Twitter que "necesita acostumbrarse a la idea" de que ya no tiene voz en su provincia natal, pero aseguró que todavía sigue colaborando con otros periódicos.

Por su parte, Wes Tyrell transmitió en su declaración las palabras de Michael de Adder, que dijo que Donald Trump era uno de los temas tabú en los periódicos de New Brunswick, una cuestión que no se podía abordar y que sistemáticamente no aparecía en los artículos de la provincia.