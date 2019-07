"Huyeron de El Salvador, es nuestra culpa": Bukele tras la muerte del migrante ahogado junto a su hija

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió la responsabilidad por la muerte del migrante Óscar Alberto Martínez Ramírez, y su hija Valeria, quienes el pasado domingo 23 de junio fallecieron ahogados, tras ser arrastrados por la corriente del Río Bravo.

En entrevista con BBC, Bukele admitió que las condiciones en El Salvador obligan a muchas familias a huir del país centroamericano con la esperanza de llegar a EE.UU.

"La gente no huye de sus hogares porque quiere, la gente huye de sus hogares porque siente que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, porque están amenazados por las pandillas, porque no tienen cosas básicas como agua, educación, salud", admitió el mandatario salvadoreño.

El Presidente @nayibbukele reitera la necesidad de parar la migración forzada. Miles de salvadoreños huyen del país por diferentes razones, una de las principales es la inseguridad. pic.twitter.com/FBSvrZ3TXn — Casa Presidencial (@presidencia_sv) 1 de julio de 2019

Mientras que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo que de haber existido el muro fronterizo entre su país y México, Óscar y Valeria "se habrían salvado", Bukele asumió la responsabilidad por el hecho.

"Podemos culpar a cualquier otro país pero, ¿y qué de nuestra culpa? ¿De qué país huyeron? ¿Huyeron de EE.UU.? Huyeron de El Salvador, huyeron de nuestro país. Es nuestra culpa", señaló Bukele.

Conmoción

La impactante fotografía de los cuerpos sin vida de Óscar Alberto y su hija Valeria, de un año y 11 meses, abrazados mientras yacen boca abajo en el agua, conmocionó al mundo.

La familia llevaba dos meses esperando turno para realizar su solicitud de asilo a EE.UU., mientras permanecían en el campamento Puerta México, del lado mexicano, soportando temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Cansados de esperar y llenos de desesperación, decidieron cruzar el Río Bravo.

Plan de desarrollo

Para mejorar las condiciones de vida en la región, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, acordó con Bukele la implementación del programa "Sembrando Vida", destinado a la siembra de árboles frutales y maderables, cubrirá 50.000 hectáreas y garantizará 20.000 empleos en El Salvador.

El Gobierno mexicano informó que entregará 30 millones de dólares para El Salvador, como parte de un programa que contempla un total de 100 millones de dólares para fomentar el desarrollo en el país centroamericano.

Para controlar la violencia en el país centroamericano, otras de las razones por las que miles de familias huyen cada año, Bukele lanzó un Plan de Seguridad para controlar las cárceles, atacar las finanzas de las pandillas y fortalecer a los cuerpos policiales.

