VIDEO: Abusador señalado de tratar de ahorcar a su novia sorprende a la Policía al romper sus esposas durante el arresto

Camila Serra, una modelo argentina de 22 años, relató en sus redes sociales que su novio la golpeaba, maltrataba psicológicamente y había intentado ahorcarla en varias oportunidades. La joven denunció el hecho en la justicia, y el acusado, un empresario de 32 años, fue detenido el pasado 22 de junio por efectivos de la Prefectura Naval, en su domicilio del exclusivo de Puerto Madero, en Buenos Aires.

Su captura no fue nada sencilla. En un ataque de ira, Esteban Mallorca Tebaldi resistió su detención y atacó a los 13 uniformados que participaron del procedimiento. El hombre llegó incluso a romper sus esposas de un rodillazo, aunque, finalmente, lograron reducirlo.

En su cuenta de Instagram, Camila compartió imágenes de su rostro golpeado, y contó que durante su relación ayudó a Mallorca Tebaldi a recuperarse de su adicción a las drogas. También aseguró que su expareja tenía frecuentes ataques violentos por celos, y que incluso intentó matarla unas "20 veces".

Pero Camila no es la única que ha denunciado al empresario por violencia de género. Una ex pareja de él llamada Natalia Cometto, aseguró al canal TN que se fue del país a vivir a Londres, Inglaterra, para no volver a cruzarlo. De hecho, pesa sobre este hombre una causa por lesiones leves de 2016, cuya denunciante prefirió mantenerse en el anonimato.

Esteban Mallorca Tebaldi continúa en libertad por decisión de la Justicia, aunque le fue colocada una tobillera electrónica para controlar que no pueda acercarse a menos de 700 metros de su exnovia. En caso de hacerlo, una alarma alertará a la Policía para que lo detenga.

Pero el hombre no solo enfrenta problemas judiciales por violencia de género. También por presuntas estafas, cometidas a través de las tres empresas familiares en las que se desempeña: Unilogro, Asesorarte y Plan Ambo. Son varias las personas que han denunciado que desde esas mismas compañías, vinculadas a planes de ahorro, les descontaron dinero de sus cuentas bancarias por servicios que nunca les fueron brindados.