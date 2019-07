Un enfermo terminal de párkinson suplica la eutanasia en España: "No puedo valerme por mí mismo"

Antoni Monguilod, un español de 74 años gravemente afectado por la enfermedad de Parkinson, suplica a los políticos de su país que procedan a legalizar la eutanasia para poder "dejar de sufrir" y "morir dignamente", según informa este martes la Agencia Efe.

Los médicos ya le han aclarado a Monguilod que no pueden hacer nada para ayudarle en ese sentido, puesto que la práctica de la eutanasia no está permitida en España. El paciente, que conoce su diagnóstico desde hace doce años, opina que decidir sobre la propia muerte "es un derecho fundamental".

Monguilod, de 74 años, ha explicado a Efe que los médicos le han dicho que comprenden su petición pero que no pueden hacer nada para ayudarle porque la muerte asistida no está permitida en España https://t.co/XRGl7jMTUmpic.twitter.com/ZoCWR8XL1y — EFE Noticias (@EFEnoticias) 2 de julio de 2019

Monguilod envió este lunes una carta a El Periódico, en la que explicaba su situación. "He llegado al punto en que no puedo valerme por mí mismo y dependo de otras personas, sobre todo de mi esposa –declaró el enfermo–. Y como esto ya no tiene solución y la quiero mucho y no quiero que pierda su salud cuidándome, he decidido acabar con esta situación".

"Pero esto no es tan fácil", continúa Monguilod, que explica que cuando hizo su Testamento de Voluntades Anticipadas no se le permitió consignar que moriría cuando lo decidiera. "Y los médicos –añade–, a pesar de entender la situación, no pueden hacer nada, porque tendrían problemas con la justicia".

En su carta, el afectado refleja dos peticiones dirigidas "a los políticos". Una de ellas consiste en que "despenalicen la asistencia al morir, porque ayudarían a mucha gente y se ahorraría mucho sufrimiento". La otra es que "doten de medios a la investigación de las enfermedades neuro-degenerativas".