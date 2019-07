VIDEOS, FOTOS: Casi 50 policías heridos y 60 arrestos en multitudinarias protestas en Israel tras ser abatido un joven por un agente

Un total de 47 agentes de la Policía de Israel resultaron heridos este martes en violentas protestas por parte de la comunidad etíope del país, luego de que un adolescente desarmado de esa ascendencia fuese asesinado a tiros por un policía fuera de servicio, según informó el organismo a través de su cuenta en Twitter.

Miles de manifestantes bloquearon las principales carreteras y cruces del país para protestar contra la excesiva fuerza policial esgrimida contra la comunidad etíope. Se informa que 60 de ellos fueron arrestados.

בשעות האחרונות החלו ברחבי הארץ מחאות אלימות במספר מוקדים. תחילה חסמו המוחים כבישים והשוטרים אפשרו להם להביע את מחאתם תוך הכלה ואיפוק רב. לצערנו המחאות הפכו להתפרעויות אלימות שהופנו נגד שוטרים, תוך ידויי בקבוקי תבערה, אבנים, בקבוקים, שריפות צמיגים ונזק לרכוש pic.twitter.com/w0NSXZtjg5 — משטרת ישראל (@IL_police) July 2, 2019

La Policía no proporcionó información sobre la cantitad de heridos entre los manifestantes. De acuerdo con el diario The Jerusalem Post, al menos uno se encuentra actualmente en un hospital.

הירי בסלמון טקה | תל אביב: מפגין עומד על רכב נוסע ומכה בשמשה באזור צומת עזריאלי @hillaalroypic.twitter.com/lEWevuj2AI — חדשות 13 (@newsisrael13) July 2, 2019

Solomon Tekah, de 19 años, recibió el pasado domingo un balazo disparado por un agente fuera de servicio. El hecho ocurrió durante un altercado en un barrio israelí, informó el periódico The Times of Israel.

El policía en cuestión alega que usó el arma cuando intentaba separar a unos jóvenes que peleaban entre sí y fue atacado por ellos. Sin embargo, un testigo del tiroteo, citado por The Times of Israel, afirmó que el agente no parecía estar en peligro cuando abrió fuego.

צומת עזריאלי

המפגינים הציתו רכב pic.twitter.com/Sxuus01jbe — רועי ינובסקי (@Roi_Yanovsky) July 2, 2019

El agente, inicialmente detenido, fue más tarde liberado y sometido a arresto domiciliario, lo que desató la ira en la comunidad etíope.