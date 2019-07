Un informe alerta sobre las condiciones infrahumanas en centros de detención de migrantes

Un informe de auditores del Gobierno de EE.UU., difundido este martes, da cuenta de impactantes imágenes que exhiben un "serio hacinamiento" de personas en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, incluida la de un hombre que muestra por la ventanilla de una celda un pedazo de cartón con la palabra "auxilio".

Con este documento, se insta al Departamento de Seguridad Nacional a tomar medidas en cuanto a las condiciones en los centros de detención de las personas migrantes sin documentos.

Entre otros datos, el reporte que lleva por nombre 'Alerta de gestión' llama la atención sobre el crecimiento en un 124 % del número de migrantes que permanecen en estas instalaciones desde el año pasado; algunos de ellos sin tomar un ducha en un mes, aunque los estándares de estos sitios indican que no deben pasar más de 72 horas para ello.

El informe exhorta a solucionar los peligros de hacinamiento de niños y adultos, particularmente en las instalaciones de Valle del Río Grande, en el sur de Texas, EE.UU., donde la situación es "grave" y requiere "atención inmediata".

El reporte se presenta en medio de una jornada de protestas en distintos puntos de EE.UU. que denuncian la situación de los migrantes y demandan protección, sobre todo a menores de edad, en lo que muchos llaman auténticos "campos de concentración".

En una fotografía puede verse a mujeres y niños durmiendo en el piso tapados sólo con mantas térmicas. En una más se observa a 88 hombres que estaban en una celda con capacidad para 41.

"Trump ve a los inmigrantes como el enemigo"

Para el periodista y escritor Roberto Quesada, gran parte de la responsabilidad de esta situación recae en el mandatario estadounidense, Donald Trump, por dar el mensaje constante de que el inmigrante es la causa "del mal" en EE.UU.

"(Este mensaje) hace que el patrullero vea al inmigrante como el enemigo", insistió Quesada, quien además acusa a Washington de haber promovido la migración masiva de hondureños al apoyar el cuestionado Gobierno de Juan Orlando Hernández.

"Si Trump no impone, por ejemplo en Honduras, a un tipo que no ganó las elecciones como Juan Orlando Hernández, no habría esa inmigración masiva", sostuvo en entrevista con RT.