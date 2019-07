Nueva fase del Plan de Seguridad de Bukele: disputar a las pandillas el reclutamiento de jóvenes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó esta semana sobre la puesta en marcha de una iniciativa para disputar "el reclutamiento de jóvenes" a las pandillas que operan en el país centroamericano.

La medida se denomina 'Oportunidad' y es la segunda fase de su Plan de Seguridad, también conocido como Plan de Control Territorial, que fue anunciado el pasado martes 18 de junio. La primera fase incluyó el incremento de presencia policial y militar en zonas céntricas y urbanas de 12 municipios del país.

“Con la #Fase2 del #PlanControlTerritoral damos la oportunidad a los jóvenes a salirse de las pandillas, y damos la oportunidad a los que están siendo persuadidos por estos grupos para que no caigan”, expresa el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/uwYf6s4BLx — Secretaría de Comunicaciones (@GobSV_Comunica) 2 de julio de 2019

¿En qué consiste la fase 'Oportunidad'?

En esta segunda fase —precisó Bukele— el Gobierno salvadoreño movilizará a "todas las carteras de Estado que pueden incidir en los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para que no entren a las pandillas".

El mandatario anunció, en este sentido, la creación de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y nombró a Carlos Marroquín, quien trabajó con él cuando fue alcalde de San Salvador, como director del ente.

Esa unidad se encargará de coordinar las acciones con otras carteras del Estado para que las comunidades recuperadas por las fuerzas de seguridad cuenten con mejores oportunidades de educación, salud, becas, inclusión social, empleo y otros beneficios.

Bukele también dio a conocer que en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), en San Salvador, funcionará la denominada 'Universidad Técnica', donde prevén capacitar a 100.000 jóvenes en talleres de artes y cultura, grafitis, patinaje extremo, disc jockey (DJ) y carreras técnicas para ofrecerles oportunidades vocacionales.

Soldado de guardia donde 5 vendedores y un guardia de seguridad murieron en San Salvador, 2017. / Marvin Recinos / AFP

"La única salida de una pandilla son la muerte y la cárcel, nosotros les estamos ofreciendo otra salida, que es la salida de prosperidad, la salida de un empleo, una educación digna, con deporte, con salud, cultura, arte, con música", enfatizó el mandatario.

Esta fase se pondrá en marcha en 262 municipios del país, con énfasis en 17 de manera prioritaria, donde la delincuencia es mayor.

"Los gobiernos anteriores no implementaron proyectos reales para rescatar a los jóvenes, sino que hicieron treguas", manifestó Bukele en un acto público.

¿Qué pandillas operan en el Salvador?

El Salvador tuvo una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018, según precisó en enero el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Esa cifra significa un reducción significativa, en comparación con los 103 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados en 2015.

El número de pandilleros es desconocido. Cifras oficiales dan cuenta de poco más de 35.000 integrantes de estas bandas, mientras algunas organizaciones no gubernamentales la elevan a 70.000.

Miembros de la MS-13 en la prisión de alta seguridad en Zacatecoluca, El Salvador, junio de 2017. / Vladimir Chicas / www.globallookpress.com

En este país centroamericano operan varias pandillas, entre ellas, la más conocida es la Mara Salvatrucha o MS-13, la organización delictiva que surgió en la década de 1980 en Los Ángeles (EE.UU.).

Antes que Bukele tomara posesión, desde esta banda delincuencial anunciaron la posibilidad de detener la violencia por medio del diálogo con el nuevo mandatario.

"Confiamos en Dios y en el nuevo presidente Nayib", dijeron en una entrevista con la revista salvadoreña Factum.

"Nayib Bukele es un presidente joven que trae su mente limpia (...) hará el cambio que todo joven ha querido siempre durante años. Un empleo digno, nuevas oportunidades de trabajo, reinserción de pandillas", agregaron.

Sin embargo, en junio, cuando anunció su Plan de Seguridad, Bukele dejó claro que no dialogará con la Mara Salvatrucha ni con ningún grupo criminal.

Miembros de la MS-13 detenidos cerca de una escena del crimen en San Salvador, 26 de enero de 2016. / Jose Cabezas / Reuters

En el Salvador opera, además, Barrio 18, que también nació en Los Ángeles (EE.UU.). En el país centroamericano está dividida en dos grupos: los Sureños y los Revolucionarios.

A ellos se les suman los pandilleros de los grupos Mao Mao y Mirada Loca.

Este martes, el mandatario envió un mensaje a los miembros de esas pandillas: "No queremos guerra, no queremos muertos. Tal vez alguien piensa que queremos muertos, pero no queremos muertos […] Paren de matar, paren de asaltar, desarticulen esa estructura podrida, váyanse a su casa".

Plan de siete fases

El Plan de Seguridad que anunció el mandatario en junio tiene tres aristas: control carcelaria, atacar las finanzas de las pandillas y fortalecer a los cuerpos de seguridad salvadoreños.

Oficiales de la policía salvadoreña en el centro de San Salvador, 2 de febrero de 2019. / Jose Cabezas / Reuters

Bukele mencionó ahora, sin dar mayores precisiones, que para cumplir esas aristas, el plan consta de siete fases, que serán anunciadas paulatinamente; la tercera se dará a conocer dentro de dos semanas.

Señaló que el objetivo es lograr el control del territorio y la desarticulación del crimen organizado con las seis primeras fases, la última será puesta en marcha solo como "emergencia".

