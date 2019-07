Un "error operativo" de la empresa eléctrica Transener causó el apagón en Argentina y Uruguay

El domingo 16 de junio, un apagón masivo registrado a las 7:07 de la mañana dejó sin suministro eléctrico a casi toda Argentina, Uruguay, y parte de Brasil y Paraguay.

A 17 días del colapso, el secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, brindó este miércoles en el Senado un informe preliminar sobre las causas que provocaron el incidente: en primer término, lo vinculó a un cortocircuito en las líneas de transmisión que conectan la red con los complejos hidroeléctricos Yacyretá —que va desde la provincia de Corrientes hasta Paraguay— y Salto Grande —que une a Entre Ríos con Uruguay—. Más precisamente en la línea que sigue a Colonia Elía (Entre Ríos) y Belgrano (Buenos Aires). Sin embargo, más allá de una posible falla técnica, los sistemas computarizados de desconexión automática de generación (DAG), que deberían haber encapsulado el corte en la zona del Litoral argentino, no reaccionaron como debían.

Toda la energía que generan las usinas de producción en el país, calculada en unos 500 KW, más unos 900 watts que son importados desde Brasil, son recolectados y distribuidos a todo el territorio, desde el norte hasta la provincia patagónica de Santa Cruz, por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), un mecanismo de red de alta tensión, que funciona bajo gestión de la empresa Transener. La única provincia que está marginada de ese sistema es Tierra del Fuego, la más austral del país, junto con las Islas Malvinas, en manos británicas. Transener está controlada en un 50 % por el Estado, mientras que la otra mitad es privada y pertenece a la empresa Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, amigo personal del presidente Mauricio Macri.