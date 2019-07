Sanciones, Venezuela y Libia: de qué habló Putin con los líderes de Italia y el Vaticano durante su visita

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo este 4 de julio una intensa jornada de negociaciones en el marco de su visita oficial al Vaticano e Italia. El mandatario se reunió con el papa Francisco, así como con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y el presidente del Consejo de Ministros del país, Giuseppe Conte. En una rueda de prensa conjunta con este último, reveló que en el marco de las conversaciones fueron discutidos muchos temas de actualidad, como las perspectivas de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y la política destructiva de Occidente en países como Libia y Venezuela.

Italia trabaja para levantar sanciones contra Rusia

Putin y Conte manifestaron su disposición a trabajar para mejorar las relaciones entre Moscú y Bruselas. El líder ruso señaló que siempre hay posibilidades de acercamiento con la UE, pero que no todo depende de Moscú.

Asimismo, reiteró que Rusia y Europa son "socios naturales en varias áreas". "Nos situamos cerca geográficamente, tenemos un código de civilización unido", declaró, y añadió que no ve "obstáculos insuperables en este camino de plena restauración de las relaciones".

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros italiano indicó que su Gobierno trabajará para crear condiciones que permitan levantar las sanciones contra Rusia. "Consideramos que las sanciones no son un objetivo", aseveró, para precisar que Italia siempre ha mantenido esta postura firme en cuanto a las medidas restrictivas contra Rusia.

"Italia trabaja para que se creen premisas para superar este estado de las relaciones entre Italia y Rusia, entre la UE y Rusia. Este estado no beneficia a nadie", aseguró.

Escalada en Libia

Ante la escalada del conflicto interno en Libia, el presidente ruso informó que se llegó a un acuerdo con la parte italiana para continuar la acción coordinada con miras a resolver el conflicto existente en esa nación africana, donde la situación está empeorando, aumenta la actividad terrorista y crece el número de víctimas.

"En opinión mutua, es importante que las fuerzas militares y políticas libias establezcan un régimen de alto el fuego, abran un canal de diálogo y tomen medidas para restablecer el proceso político, con el objetivo final de superar la división del país y formar instituciones estatales uniformes y efectivas", señaló Putin.

Una de las preguntas dirigidas al presidente de Rusia en el marco de la rueda de prensa fue acerca de las próximas acciones de Moscú en el territorio en cuestión. En este sentido, Putin sugirió "recordar cómo comenzó todo" en este país africano.

"¿Quién destruyó el Estado de Libia? Según mi visión, fue una decisión de la OTAN: los aviones europeos bombardearon Libia y el resultado es obvio para todos: el Estado libio ha sido destruido", afirmó el mandatario ruso. Como consecuencia de dichas acciones de la Alianza del Atlántico, según indicó Putin, actualmente en Libia "hay caos y un conflicto entre diferentes grupos militares".

"No creo que Rusia, en este caso, deba aportar una contribución decisiva a la solución [del problema]. Preguntemos a aquellos que lo originaron", resumió. El líder ruso especificó que, aun así, Rusia no esquivará este problema, solo que no quiere "meterse de cabeza en su solución".

Los aviones europeos bombardearon Libia y el resultado es obvio para todos: el Estado libio ha sido destruido Vladímir Putin, presidente de Rusia

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros de Italia indicó que, durante las conversaciones con Putin, las partes han concordado en que una mayor escalada de la situación en Libia podría llevar a una crisis humanitaria, aumento de la amenaza terrorista y al peligro para las estructuras energéticas.

"Hemos hablado sobre la necesidad de continuar apoyando el papel de las Naciones Unidas, de trabajar juntos para tratar de encontrar una oportunidad para una rápida transición al proceso de paz", resumió Conte.

También mencionó haber abordado con Putin la crisis en Siria. "Dada la proximidad geográfica de Siria y la amplitud de la influencia [de la crisis] en nuestra región, este tema es fundamental e importante para Italia", explicó. "Es necesario encontrar una solución a largo plazo para esta crisis, mediante una solución pragmática, política e inclusiva, que se corresponda con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU", subrayó.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Situación en Venezuela

El mandatario ruso también notificó que el tema de Venezuela fue discutido durante esta jornada "en todas las plataformas": tanto en el Vaticano como en Italia. "Todos estamos preocupados por la situación en Venezuela. En Rusia también estamos muy preocupados, porque el pueblo [venezolano] está sufriendo", señaló.

Al mismo tiempo, hizo notar que a Moscú le preocupa "la interferencia en los problemas internos venezolanos y la presión externa, que empeora la situación de los ciudadanos de Venezuela", cosa que, en su opinión, configura una situación "inaceptable". "Es inaceptable no solo la intervención militar —que debería ser absolutamente excluida—, sino también cualquier injerencia en la vida política nacional", precisó.

En cuanto al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, Putin recordó que el pasado 23 de enero este político "salió a una plaza, elevó sus ojos al cielo y, dirigiéndose a Dios, se autoproclamó presidente". "Pero Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal. Por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos", aseveró el mandatario ruso.

Especificó que esas normas "se resumen en una cuestión: en el diálogo y en la apelación al pueblo, a los votantes; hay que ir a elecciones y decidir en ellas los asuntos del futuro desarrollo". "Nosotros tenemos esperanza de que [el diálogo continúe] sin injerencia alguna", agregó en referencia a las negociaciones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro, que han sido suspendidas por la oposición.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, comentó la postura de su país respecto al diputado opositor venezolano. "No consideramos que las elecciones presidenciales se hayan celebrado en términos creíbles y no reconocimos al presidente Maduro, pero al mismo tiempo tuvimos dudas en reconocer a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional", indicó el político al lado de Putin.

Guerra comercial entre EE.UU. y China

La guerra comercial que se está desarrollando entre Estados Unidos y China no puede menos que afectar a toda la economía global, cuya situación dependerá de los pasos que tomen las dos potencias al respecto, afirmó el presidente ruso. En este sentido, subrayó que Moscú tiene muchas ganas de que Pekín y Washington lleguen a un consenso.

Según Putin, la agravación de la guerra comercial significaría para el comercio global una caída del 17 % para 2024 y una bajada del 2 % en el PIB global."Esto sería malo para todos. Por eso creo que hay que hacer todo para lograr un consenso y el fin de las restricciones motivadas políticamente, de las sanciones y los aranceles unilaterales", indicó.

Diálogo con el Vaticano

El mandatario ruso también reveló que en el marco de su reunión con el papa Francisco se discutieron temas del desarrollo de las relaciones entre Rusia y el Vaticano, y se acordó prestar especial atención a la cooperación en el campo de la cultura, la educación y la salud.

"Hemos abordado el tema de la protección de la población cristiana de Oriente Medio, la asistencia humanitaria en Siria", declaró Putin, y subrayó la importancia del hecho de que "las posturas de Rusia y el Vaticano estén en consonancia en relación a la protección de los valores tradicionales, la promoción del diálogo interreligioso e intercivilizacional".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!