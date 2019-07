EN VIVO: Lanzamiento del cohete portador Soyuz con un nuevo satélite ruso desde el cosmódromo Vostochni

En la mañana de este viernes, desde el cosmódromo Vostochni, localizado en el Lejano Oriente de Rusia, se realiza el lanzamiento del aparato espacial Meteor-M No. 2-2. Este satélite de apoyo hidrometeorológico es lanzado al espacio a bordo del cohete portador Soyuz-2.1b.

El Meteor-M No. 2-2 está diseñado para captar imágenes globales y locales de las nubes, la superficie terrestre, el hielo y la cubierta de nieve en rangos visibles, infrarrojos y de microondas.

El satélite de teledetección terrestre Meteor-M No. 2-1, que fue lanzado al espacio en noviembre del 2017, no logró llegar a su órbita de destino. La agencia espacial rusa Roscosmos explicó que no había conseguido establecer contacto con el satélite debido a que el bloque impulsor Fregat, que se separó del cohete portador para poner al satélite en órbita, explotó después de la primera puesta en marcha de sus propulsores.

