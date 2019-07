Una familia permite apagar el soporte vital de un hombre que no era pariente por un error de la Policía en EE.UU.

Dos familias presentaron este miércoles una demanda contra el Departamento de Policía de Chicago (EE.UU.) y el Hospital Mercy después de que una falsa identificación llevó a que una de estas familias diera su permiso para apagar la máquina de soporte vital de un hombre que no resultó ser su pariente, según informa el canal NBC Chicago.

El pasado abril un hombre, que no tenía documentos, fue encontrado inconsciente bajo un automóvil en un área de Chicago. La Policía local lo identificó como Alfonso Bennett a partir de una foto policial, a pesar de que su rostro estaba severamente desfigurado por las heridas.

Más tarde, la hermana de Bennett, Rosie Brooks, fue informada desde el Hospital Mercy de que su hermano se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, al llegar a la clínica, la mujer no pudo reconocer al hombre como su familiar y expresó sus dudas al personal del hospital.

"No puedo reconocerlo como mi hermano"

"'¿Cómo verificaron ustedes que era Alfonso Bennett?' Y [el doctor] me dijo: 'A través del Departamento de Policía de Chicago', y le dije: 'Doctor, entiendo lo que está diciendo. Pero no puedo reconocerlo como mi hermano", recordó Brooks en una entrevista con el periódico Chicago Sun-Times. Los médicos, por su parte, le explicaron que estaba en "fase de negación" ('shock') y por ello no podía reconocer a Alfonso.

En mayo, el hospital volvió a contactar a los Bennett a fin de recibir su permiso para apagar la máquina de soporte vital de Alfonso. La familia dio su consentimiento y el hombre falleció el pasado 23 de mayo. No obstante, unos días antes de que se llevara a cabo su funeral, Alfonso Bennett acudió a una barbacoa familiar.

La familia inmediatamente contactó con la Policía de Chicago, la cual tras usar la tecnología de huellas dactilares, confirmó que el cuerpo era en realidad de Elisha Brittman, cuya familia lo había estado buscando desde que desapareció e incluso presentó un informe de una persona desaparecida.

"No fue solo que lo busqué un día. Lo hacía todos los días. Si salía del trabajo, lo seguía buscando, hablando con alguien después del trabajo: "¿Le llamó, lo vio?", explicó al diario la sobrina de Elisha, Mioshi Brittman.

Frank Polich FJP/GAC / Reuters

La demanda

La demanda de las familias Bennett y Brittman alega que hubo mala praxis y negligencia por parte del Departamento de Policía de Chicago y el Hospital Mercy, lo que causó la muerte ilícita de Elisha y un trauma emocional para ambas familias.

La querella sostiene que teniendo en cuenta las graves heridas del hombre, la Policía debería haber utilizado las huellas dactilares en lugar de una foto policial para ofrecer una identificación "definitiva".

Por su parte, la portavoz de la Policía de Chicago, Jessica Rocco, señaló que la toma de huellas dactilares para identificar a una persona es un "último recurso" debido a cuestiones de privacidad. "Dado que las huellas dactilares se registran en una base de datos, y la persona no está bajo custodia, primero intentamos [usar] otros medios", subrayó la vocera.