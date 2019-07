Técnico de Argentina: "No entiendo qué hizo Messi para estar expulsado y eso te hace sospechar"

En relación con la polémica expulsión del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, este sábado en el minuto 37 del partido por el tercer puesto de la Copa América ante Chile, el técnico del equipo, Lionel Scaloni, ha expresado sus sospechas acerca de la decisión "rara" del 'arbitro y el uso del sistema de videoarbitraje (VAR).

"La sensación de este partido con el arbitraje es todavía más rara. No se entiende el criterio del VAR. En la expulsión de Messi decidieron no revisarla, cuando estaba claro que no pasaba nada", cita al entrenador Marca Claro Argentina.

Scaloni recuerda que el VAR "está para ayudar y acá no ayudó" y califica la situación de "preocupante".

"No entiendo qué hizo Messi para estar expulsado, y no entiendo las decisiones que tomaron en esta Copa América con respecto al VAR", critica, y añade que toda la situación es "muy rara realmente".

"El árbitro cuando lo echa a Messi toma la decisión muy rápido. Eso te hace sospechar de que fue muy raro realmente", reitera el técnico de la selección argentina y dice que le gustaría que "el árbitro explique públicamente qué es lo que vio".

"Está claro que pasaron cosas raras que nos perjudicaron. El VAR está muy verde todavía", concluye Scaloni.

#CopaAmerica



¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!💥



EXPULSIÓN A MEDEL Y A LIONEL MESSI.



🇦🇷 Argentina 2 - 0 Chile 🇨🇱



38´⏱



EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/uZF3tY4vni — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 6 июля 2019 г.

La decisión del árbitro de expulsar a Messi desató una ola de indignación entre los hinchas, que también aseguran que el delantero no hizo nada. El astro argentino recibió la tarjeta roja tras una trifulca con el chileno Gary Medel, que también acabó expulsado. Ambos jugadores lucharon por el balón y momentos después se encararon.

De acuerdo a las imágenes, se puede ver cómo mientras Medel presuntamente trataba de atacar a Messi encarándolo y empujándolo en varias ocasiones, el argentino solo se paró firme evitando la confrontación.

#SomosArgentina | #Messi en la #CopaAmerica: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". pic.twitter.com/QqSb04wnAT — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 6 июля 2019 г.

Por su parte, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, tachó la expulsión "del mejor jugador del mundo" de "muy rara". "Lo único que puedo decir es que vamos a hacer cualquier cosa para defender a esta selección", ha concluido.

