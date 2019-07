Muere Sutopo Purwo Nugroho, el conocido portavoz de la Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia

El portavoz de la Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, falleció a los 49 años en China, luego de luchar contra el cáncer de pulmón durante los últimos dos años. Era conocido por brindar incansablemente información clara y actualizada sobre los desastres naturales que sacudían su país, un trabajo que desempeñó incluso mientras estaba librando su propia batalla contra la enfermedad.

Sutopo ocupaba el cargo desde 2010, y era conocido cariñosamente en su país como Pak Topo. "Esta noche, un héroe y mi querido padre, Sutopo Purwo Nugroho, ha regresado a Dios mientras recibía tratamiento en Cantón, China", escribió el hijo mayor de Sutopo, Muhammad Ivanka Rizaldy, en su cuenta de Instagram, agregando a su publicación un retrato de su familia.

Con una serie de terremotos en Bali y Lombok en agosto y un tsunami catastrófico en la isla de Célebes que se llevó la vida de más de 2.000 personas en septiembre, el año pasado fue uno de los peores para Indonesia en cuanto a desastres naturales. Sutopo se mantuvo profundamente comprometido con su trabajo, escribiendo comunicados de prensa incluso desde su cama de hospital.

"Perdimos a alguien cuya vida estaba dedicada a la gente. Como dijo una vez: 'La vida no es una cuestión de longitud y edad, sino de cuánto podemos ayudar a los demás'", escribió el presidente indonesio, Joko Widodo.

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kehilangan seorang yang hidupnya didedikasikan untuk orang banyak. Sebagaimana yang pernah ia sampaikan: “Hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain.”



Selamat jalan Pak @Sutopo_PN. pic.twitter.com/htoRdIq3lT — Joko Widodo (@jokowi) 7 июля 2019 г.

"Cuando se produce un desastre, tengo que compartir esa información rápidamente, en cualquier condición. Siempre que esto beneficie a la gente, hago mi trabajo de todo corazón. (…) La vida no está determinada por cuánto tiempo vivimos, sino por cuán útiles somos para otras personas. Eso es lo que hago. Aunque los médicos dicen que no me queda mucho tiempo, en mis últimos días quiero intentar hacer el bien, ser útil", dijo Sutopo en una entrevista con The Guardian en noviembre pasado.