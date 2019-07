El Gobierno y la oposición venezolana anuncian que retomarán el diálogo en una reunión en Barbados

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, a través de la red social de Twitter, ha anunciado este 7 de julio que los representantes del Gobierno se reunirán la próxima semana en Barbados con la oposición venezolana.

El ministro cita el comunicado del Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, que informa que "los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido continuar el proceso de negociación facilitado por Noruega" con el fin de "avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país".

La historia reconocerá el tenaz talante para el diálogo que han demostrado el gob Bolivariano, nuestro eterno Comandante Hugo Chávez y el Pdte @NicolasMaduro. Hacemos votos para que sus esfuerzos en la consolidación de la paz y el entendimiento nacional rindan frutos pic.twitter.com/vFyUGmcxns — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 7 июля 2019 г.

Por su parte, el diputado opositor Juan Guaidó ha confirmado este domingo que sus partidarios asistirán a Barbados para establecer una negociación con los representantes del Gobierno de Venezuela. Guaidó detalló que las conversaciones se celebrarán con la mediación del Gobierno del Reino de Noruega e indicó que quiere pasar a la fase de negociación porque "cada día que pasa la situación empeora". "La solución debe ser ahora", reiteró.

Anteriormente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que "Venezuela quiere paz" y ratificó su "llamado al diálogo nacional para la superación de los conflictos". Mencionó este viernes que "la próxima semana habrá buenas noticias sobre el tema del diálogo", en referencia a las conversaciones que han tenido representantes de su gobierno con miembros de la oposición política venezolana.

Hasta la fecha, ambas partes han realizado dos encuentros en Oslo. Noruega, como intermediario, dijo que las partes mostraron "disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales".

No obstante, este 2 de julio Guaidó aseveró que la oposición política venezolana no tiene programado asistir a nuevos encuentros de diálogo con representantes del Gobierno venezolano. "No hay pronunciamiento oficial de que vayamos a una nueva ronda (de diálogo), todas son especulaciones", dijo el parlamentario, y añadió: "Cuando haya una nueva oportunidad […] lo haremos saber".

