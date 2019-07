"No somos grandes fanes de ese hombre y él no ha servido bien al Reino Unido": Trump sobre el embajador que tachó su administración de "inepta"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha expresado acerca de los informes filtrados del embajador británico acreditado en Washington, Kim Darroch, en los cuales criticó tanto al mandatario estadounidense como a su administración, calificándola de "excepcionalmente disfuncional" e "inepta".

"No somos grandes fanáticos de ese hombre y él no ha servido bien al Reino Unido", ha aseverado Trump. "Así que puedo entenderlo y decir cosas sobre él, pero no me molestaré", ha concluido.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, aseveró que los documentos filtrados reflejan la "visión personal" del embajador Kim, y no la del Gobierno británico. Un portavoz del 'Foreign Office' ha confirmado que se iniciará una investigación formal sobre las filtraciones de los informes confidenciales del diplomático británico.

Informes filtrados

Este 6 de julio, el diario británico Daily Mail informó de que Kim Darroch describió a la administración Trump como "inepta" e "incompetente" en una serie de informes clasificados a Londres. Asimismo, describía los conflictos internos de la administración como "peleas a cuchillo".

En lo que se refiere a la figura política de Trump, el embajador británico observó que el líder estadounidense está "irradiando inseguridad": llena sus discursos con "declaraciones falsas y estadísticas inventadas" y no está logrando "casi nada" en términos de política interna.

Darroch opinó que los escándalos en torno a la persona del actual inquilino de la Casa Blanca podrían hacer que el presidente "se estrelle y arda". "Podríamos estar al comienzo de una espiral descendente [...] que lleva a la desgracia y la caída", advirtió el diplomático británico.

Al mismo tiempo, señaló que Trump es capaz de "emerger de las llamas, golpeado pero intacto, como [Arnold] Schwarzenegger en las escenas finales de 'Terminator'".

