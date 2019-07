Trump compara a Ocasio-Cortez con Eva Perón y la congresista le responde

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comparó a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez con la famosa ex primera dama argentina, Eva Perón, y señaló que aunque la política tiene "cierto talento", ella "no sabe nada". Realizó estas declaraciones en una entrevista para un nuevo libro del reportero de Político, Tim Alberta, a las que tuvo acceso el periódico The Guardian.

El mandatario estadounidense contó que estaba viendo televisión con sus asesores políticos cuando vio por primera vez a Ocasio-Cortez, mientras esta hacía campaña contra el representante demócrata Joe Crowley.

"Veo a una mujer joven desvariando y delirando como una lunática en una esquina, y dije: 'Eso es interesante, vuelve'", señaló Trump, de acuerdo con el libro titulado 'American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War', que cuenta la historia del Partido Republicano desde la nominación del fallecido senador, John McCain, en el 2008, hasta la mitad del primer mandato de Trump y que será publicado el próximo 16 de julio.

"Ella tiene talento. Esta es la buena noticia. La mala noticia: ella no sabe nada", continúo Trump, agregando que "con el tiempo, tiene un potencial real".

"La llamé 'Eva Perón'. Dije: 'Esto es Eva Perón. Esto es Evita", concluyó el presidente.

Respuesta de Ocasio-Cortez

Ocasio-Cortez, conocida por sus polémicas declaraciones, reaccionó este domingo a las palabras de Trump, citando a la dirigente política y actriz argentina de mediados del siglo XX.

"Sé que, como todas las mujeres, tengo más fuerza de la que parece", escribió la congresista más joven de EE.UU. en su cuenta de Twitter.

"He visto por muchos años cómo algunas familias ricas tenían en sus manos gran parte de la riqueza y el poder de Argentina. Así que el Gobierno introdujo una jornada laboral de ocho horas, un pago por enfermedad y salarios justos para dar a los trabajadores pobres una oportunidad justa", compartió asimismo Ocasio-Cortez otra cita de Perón.

Eva Perón, conocida también como 'Evita', estuvo casada con el expresidente Juan Domingo Perón y luchó por los pobres y el derecho de voto para las mujeres antes de morir de cáncer en 1952. Evita se convirtió en un ícono cultural y fue objeto de numerosos libros, obras de teatro y películas.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!