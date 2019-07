López Obrador estima que miembros de la Policía Federal de México no están "a la altura de las circunstancias"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera que cientos de integrantes de la Policía Federal de su país no están "a la altura de las circunstancias" por protestar debido a su incorporación a la Guardia Nacional mexicana.

Este mandatario ha criticado a los miembros "rebeldes" de ese cuerpo que se manifiestan desde el pasado 3 de julio contra su integración en la Guardia Nacional porque el Gobierno federal podría no respetar su liquidación, jerarquía y antigüedad.

Esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente @lopezobrador_ les toma protesta de ley a los integrantes del Consejo Nacional de #ProtecciónCivil, en su primera Sesión Ordinaria. pic.twitter.com/w8RbOgK45H — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 8 de julio de 2019

Durante un evento sobre el Consejo Nacional de Protección Civil que ha tenido lugar en el Palacio Nacional este 8 de junio, el mandatario mexicano ha criticado el comportamiento de "una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y de disciplina".

Así, López Obrador ha manifestado que esta situación reafirma que era necesario crear la Guardia Nacional.

El conflicto

Cerca de 1.000 elementos de la Policía Federal se manifestaron en las instalaciones de esa corporación en la alcaldía Iztapalapa (Ciudad de México) para protestar por su incorporación a la Guardia Nacional, una nueva institución creada para combatir la delincuencia y que, en su primera etapa, incorporará a miembros del Ejército, Marina y la Policía Federal.

Con un llamado a paro nacional y el posterior bloqueo en carreteras y calles de México, los elementos de la Policía Federal mostraron su descontento con este plan y el hecho de que el Gobierno no respete prestaciones como los bonos por operatividad.

El sueldo promedio de un policía federal de nivel básico es de 16.775 pesos mensuales y, con prestaciones, puede alcanzar los 28.461 pesos —unos 880 y 1.500 dólares, respectivamente—, mientras que el salario de policía preventivo de nivel básico es de 9.933 pesos (522 dólares), refiere un estudio de la Universidad Iberoamericana.

En respuesta, López Obrador aseveró que los miembros de la Policía Federal están en su derecho de manifestarse, pero negó que en esta ocasión tengan una base real para hacerlo.

"No es una causa justa porque no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía", señaló el mandatario el 4 de julio.

Un equipo del Ejecutivo federal negocia con los elementos de la Guardia Nacional que permanecen en protesta.

