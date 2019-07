El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, se toma cinco días de licencia en pleno escándalo por las filtraciones de 'Lava Jato'

Em contraste com os seguidores de @CarlosBolsonaro - que se escondem covardemente no escuro e acusam de anonimato - nós assinamos nossos nomes em nossos artigos.



Em contraste com Deltan, vou estar no Senado na quinta-feira para discutir nosso trabalho.



Essa é a diferença. https://t.co/LcoVpiR9xP