Una cacatúa improvisa 14 movimientos y baila al ritmo de la música como los humanos (VIDEO)

La gran mayoría de los animales son indiferentes a la música, y ni siquiera los monos se mueven respondiendo a su ritmo. Sin embargo, este no es el caso de algunas especies de loros y cacatúas, según un grupo de biológos estadounidenses que estudiaron un video que se popularizó en la Red hace más de una década.

La grabación está protagonizada por una cacatúa, de nombre Snowball, que aparece realizando un conjunto de movimientos rítmicos mientras escucha dos populares canciones. La dueña de Snowball, Irena Schulz, asimismo una de las autoras de la investigación, filmó al ave en 2008, y ahora junto a un grupo de científicos volvió a revisar las imágenes para analizar en profundidad los contoneos del animal.





Los investigadores constataron que la coreografía de la cacatúa incluía 14 'pasos de baile' originales más dos movimientos compuestos, según recoge su artículo publicado este 8 de julio en la revista Current Biology. Los dos temas musicales se repitieron tres veces durante un total de 23 minutos, lo que les permitió establecer que el ave estaba improvisando al son de la melodía.

Durante la grabación, la dueña del animal se encontraba también en la misma habitación, pero no dio ninguna orden a su mascota, precisan los científicos. Además, afirmó que no había adiestrado a Snowball para que aprendiera a bailar. Por todo ello, los biólogos concluyeron que la espontaneidad y la capacidad de realizar una variedad de movimientos como respuesta a la música no son una cualidad exclusiva de los humanos.