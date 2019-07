Analista: Los informes filtrados del embajador británico en EE.UU. muestran que "la honestidad no existe en las relaciones internacionales"

El escándalo, provocado por filtración de informes del embajador británico en Washington Kim Darroch en los cuales criticó tanto al mandatario estadounidense como al conjunto de su Administración, calificándola de "excepcionalmente disfuncional" e "inepta", muestra que "honestidad no existe en absoluto en las relaciones internacionales", opina el analista Simon Rite.

Rite destaca que todo el enojo que ahora públicamente expresan las autoridades británicas está dirigido al acto de filtración de los informes y no a su contenido ni a los puntos de vista descritos por el embajador de Reino Unido en EE.UU.

Tras difundirse los cables diplomáticos, el presidente estadounidense avisó que su país "ya no tratará más" con el actual embajador británico.

Tras el anuncio de Trump, la primera ministra Theresa May mostró su "plena confianza" en el embajador Darroch, aunque aseguró no estar de acuerdo con sus evaluaciones. "Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente los puntos de vista de los ministros y el Gobierno", aseveró la aún jefa del Gobierno británico. De acuerdo con Rite, la afirmación de May implica verdaderamente que muchos ministros comparten la visión del embajador pero no pueden decirlo en voz alta.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, se expresó en una línea similar: los documentos filtrados reflejan la "visión personal" del embajador Darroch, y no la del Gobierno británico. Además, destacó que "no está de acuerdo con algunos puntos de vista". "Creo que la Administración de EE.UU. es muy eficaz y tenemos las relaciones más cálidas posibles y una colaboración basada en la defensa de los valores compartidos", añadió el canciller británico.

Según el analista, Hunt también puede compartir la opinión de Darroch y con otros altos cargos, pero como actual ministro de Exteriores y en plena carrera para convertirse en el nuevo primer ministro, no le queda otra que responder diplomáticamente.

"Este tipo de filtraciones no son profesionales. Son inmorales y antipatrióticas", dijo, a su vez, el secretario de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox. Sin embargo, como apunta Rite, no dice en ningún momento que lo que se dice en ellas no sea cierto.