Hawái se convierte en el 26.º estado de EE.UU. que despenaliza la marihuana

Hawái se ha convertido en el 26.º estado norteamericano en despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de cannabis, según ha confirmado la organización Proyecto de Política de Marihuana (MPP, por sus siglas en inglés) a través de su sitio web. No obstante, esta descriminalización no supone la legalización de esa droga y no anula el hecho de que las autoridades hawaianas sancionen a las personas que lleven encima marihuana.

Así, una nueva ley de este territorio de EE.UU. indica que quienes sean detenidos con tres gramos de marihuana serán multados con 130 dólares a partir del 11 de enero de 2020. De momento, las autoridades de Hawái sancionan la posesión de esa droga con hasta 30 días de cárcel y una multa de hasta 1.000 dólares. Esa cantidad de gramos de marihuana será la más pequeña de las que ha despenalizado cualquier otro estado de EE.UU.