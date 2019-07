Dimite el embajador británico en EE.UU. tras el escándalo por sus críticas a Trump

El embajador británico en Washington, Kim Darroch, ha anunciado su renuncia después del escándalo político provocado por la filtración de unos cables diplomáticos en los que criticaba al presidente estadounidense y a su Administración y calificaba al mandatario de "excepcionalmente disfuncional" e "inepto".

"Desde la filtración de documentos oficiales de esta Embajada se han hecho muchas especulaciones en torno a mi posición y sobre la duración de mi periodo restante como embajador. Quiero poner fin a esa especulación. La situación actual me está impidiendo desempeñar mi papel como me gustaría hacerlo", expone Darroch en su carta de dimisión.

Informes filtrados

El 6 de julio, el diario británico Daily Mail publicó que Darroch había descrito los conflictos internos de la Administración Trump como "peleas a cuchillo" en una serie de informes clasificados enviados a Londres. Asimismo, en ellos también descalificaba a la Administración del presidente y tachaba al mandatario de "inepto", "inseguro" e "incompetente".

En lo que referente a la figura política de Trump, el embajador británico afirmó que el líder estadounidense estaba "irradiando inseguridad", llenaba sus discursos con "declaraciones falsas y estadísticas inventadas" y no estaba logrando "casi nada" en términos de política interna.

Reacciones

Tras producirse la filtración, el inquilino de la Casa Blanca anunció que ya no trataría más con Darroch. "No conozco al embajador, pero no es querido ni valorado dentro de EE.UU. Ya no trataremos con él", tuiteó el mandatario el 8 de julio.

Más información, en breve.