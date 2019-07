Moscú a Washington: Rusia no tiene contingentes militares en Venezuela

Rusia no tiene contingentes militares en Venezuela, ha reiterado este miércoles el vicecanciller de Rusia, Serguéi Ryabkov, durante una reunión con el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, David Hale.

Según Ryabkov, la conversación con Hale sobre el país latinoamericano fue compleja. "Todavía no hay puntos de contacto con Estados Unidos sobre la cuestión de Venezuela. Rusia no tiene contingentes militares en Venezuela. No nos alejamos del diálogo", ha destacado el vicecanciller ruso.

"Rusia tiene la necesidad de enviar periódicamente especialistas a Venezuela, pero no va a responder ante EE.UU. sobre esta tema", ha añadido Ryabkov. Además, el viceministro de Exteriores ruso ha dejado claro que su país no aceptará las presiones de EE.UU. sobre la colaboración de Moscú y Caracas.

Asimismo, Ryabkov ha subrayado que uno de los puntos mayores que divide a Rusia y EE.UU. es el intento de Washington de impedir la cooperación de las autoridades de Caracas con Moscú en diversos ámbitos.

Moscú no ve "señal alguna" en los próximos ejercicios militares de Venezuela

Los ejercicios militares del Ejército de Venezuela programados para el 24 de julio tienen por objeto fortalecer las capacidades de la defensa del país latinoamericano y Moscú no ve "señal alguna" en ello, ha subrayado el vicecanciller de Rusia.

"El entrenamiento de combate y la coherencia de las fuerzas armadas en todas las situaciones es un elemento integrante de la organización militar en cualquier país", ha recordado Ryabkov.