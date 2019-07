Argentina refuerza su seguridad en la 'Triple Frontera' tras un golpe bancario en Paraguay

Uno de los grupos delictivos más peligrosos y extensos de Brasil, conocido como el Primer Comando Capital (PCC), realizó un atraco bancario el pasado domingo en la ciudad paraguaya de Liberación, lo que alertó al Gobierno de Argentina a tomar medidas de seguridad en la 'Triple Frontera', sitio donde los tres países comparten territorio.

Según detallan medios locales, al menos 50 miembros del PCC llevaron adelante el golpe al Banco Visión mediante la utilización de explosivos —como dinamita— y francotiradores. Durante el asalto, los criminales mataron a un joven de 18 años, hirieron a un jubilado y se llevaron aproximadamente unos 240.000 dólares.

El hecho ocurrió en Liberación, distrito ubicado a unos 200 kilómetros de Asunción —capital de Paraguay—, y a 350 de la provincia de Misiones, Argentina, lo que llevó a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, a reforzar el patrullaje de las fuerzas en los pasos fronterizos. De esta manera, se buscaría evitar que integrantes del PCC se oculten dentro del territorio limítrofe.

A través de @gendarmeria detuvimos a un hombre con un arsenal en un ómnibus en #Misiones. Las armas están vinculadas al operativo Palak, la mayor incautación de armas en la historia del país, y al robo contra un banco en #Paraguay. ¡A fondo contra el crimen organizado! pic.twitter.com/TUQsFU1VMp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 10 de julio de 2019

Este miércoles, Bullrich confirmó la captura de un hombre que llevaba consigo un gran cargamento de armas, mientras se encontraba viajando en un ómnibus en la provincia de Misiones. La ministra aseguró que el arsenal estaría vinculado al golpe bancario de Paraguay.

No es la primera vez que el escuadrón criminal del PCC ataca en Asunción. En 2017, realizaron un robo similar en Ciudad del Este, próximo al paso fronterizo de Brasil y Argentina, donde utilizando los mismos métodos que con el Banco Visión, lograron acceder a la bóveda de seguridad de la compañía Prosegur —dedicada a la custodia de camiones de caudales—, robando su recaudación.

Si bien, hasta el momento, no se han detectado células activas del movimiento operando en Argentina, las políticas de seguridad en la 'Triple Frontera' se endurecieron desde la asunción de Bullrich en 2015 con el despliegue de más efectivos en las provincias del norte.

Los inicios del PCC

Sabina Frederic, Doctora en Antropología e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, explica que los orígenes del Primer Comando Capital se encuentran en el deficitario sistema carcelario de Brasil.

"El PCC se crea en 1993, después de la masacre de la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo, donde 111 internos fueron asesinados por la Policía Militar, tras un motín de los reclusos para exigir mejores condiciones de hábitat. A partir de entonces, comienzan a administrar las prisiones de la ciudad ellos mismos. Hoy tienen la capacidad efectiva de regular e influenciar en gran parte del sistema penitenciario del país. Si bien comenzó en la zona sur, se fue extendiendo hacia el norte hasta acaparar grandes territorios, lo que le valió la guerra contra otras organizaciones criminales como el 'Comando Vermelho' de mayor injerencia en Río de Janeiro", detalla la especialista.

Frederic asegura que aunque el núcleo de poder del grupo brasileño es en el interior de las penitenciarias, también se expanden hacia afuera con el objetivo de financiar su existencia. "Los atracos a Paraguay son comunes para estas fuerzas, debido a que es una nación sin mayores recursos en materia de seguridad, lo que posibilita la infiltración. Pero es solo para realizar ciertos golpes, no con la intención de operar en sus cárceles".

"La militarización de las fronteras no es la solución para frenar la infiltración del PCC. Se debe poner mayor énfasis en las estrategias e investigaciones de nuestras fuerzas que en aumentar su presencia" Sabina Frederic, doctora en antropología e investigadora del CONICET

La antropóloga también advierte que la decisión de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, de militarizar la frontera con mayor presencia de efectivos no resolverá el conflicto y podría generar aún más violencia.

"Está comprobado que un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas no garantiza una victoria contra estas organizaciones delictivas. Lo que ha hecho Brasil a lo largo de sus últimos tres gobiernos, con el aumento de la violencia institucional en favelas y territorios dominados por narcotraficantes, solo ha incrementado el nivel de matanzas. Tan solo en los últimos diez años, fueron asesinadas unas 700.000 personas. Con lo cual, si queremos evitar que el PCC traspase nuestra frontera, es necesario una mayor inversión en estrategia e inteligencia policial que en cantidad de soldados. Además, hoy no hay datos oficiales de que esto esté ocurriendo, por lo tanto, habría que revisar nuestras políticas de seguridad y encontrar una manera vinculada a la prevención y no a la reacción", finaliza Frederic.

Facundo Lo Duca

