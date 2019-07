"¡Papá, no llames a la Policía!": un niño suplica a su padre que no denuncie a un afroamericano (VIDEO)

Un hombre acompañado de su hijo ha llamado a la Policía porque ha estimado sospechoso que un varón afroamericano se encontrara a la entrada de su edificio en San Francisco (California, Estados Unidos), informan medios locales.

A pesar de que su hijo le rogaba que se marcharan, Christopher Cukor solicitó a Wesly Michel que utilizara el interfono para confirmar que estaba esperando a una amiga y, ante su negativa, avisó a las autoridades sobre la presencia de ese "intruso".

Michel registró toda la escena, en la que se aprecia cómo el menor le indica a Cukor que no se se sentía cómodo con la situación: "No, papá, no lo hagas".

"Es mejor que se vaya y yo borro esto", indicó el autor del video al escéptico vecino porque, en caso contrario, compartiría la grabación en Internet y haría que fuera "la próxima persona que aparezca en TV". Durante el diálogo, Michel se niega a dar el nombre de la amiga a la que espera y utiliza palabras obcenas para describir las acciones de Cukor.

Al cabo de unos minutos apareció la "discapacitada" amiga de Wesly Michel, quien reprochó a Christopher Cukor que quedara "como un imbécil" delante de su hijo mientras el menor se lamentaba de la situación.

Esta grabación registrada el pasado 4 de julio ha generado polémica tras hacerse viral en las redes sociales y ha provocado conversaciones sobre la discriminación que los afroamericanos sufren en EE.UU.

Días después, Christopher Cukor se disculpó y explicó que no quería denunciar a Wesly Michel por el color de su piel, sino por experiencias anteriores y para velar por la seguridad personal, de su hijo y de sus vecinos.

Así, este hombre detalló que su padre murió tras enfrentarse con un intruso en la puerta de su casa, que se ha encontrado con desconocidos dentro de su edificio en varias ocasiones y que le han robado varias veces.