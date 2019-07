La red social Twitter registra caídas en varias partes del mundo, según el portal DownDetector.

Casi todas las fallas de esa red social Twitter se registran en EE.UU., Europa, Japón y algunas zonas de América Latina.

Esta plataforma ha dejado de funcionar el día en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha organizado "una cumbre de medios sociales" en la Casa Blanca para denunciar "la tremenda deshonestidad, parcialidad, discriminación" que estima que practican "algunas compañías".

"No permitiremos que se salgan con la suya mucho más tiempo", ha tuiteado el mandatario antes de una reunión sobre la que no ha ofrecido muchos detalles y a la que no había invitado a compañías como Facebook o Twitter.

Más información, en breve.