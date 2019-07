'Ayúdame. Por favor': Tomar un taxi incorrecto le costó la vida a una joven en México y estos son sus últimos y desesperados mensajes

Daniela Ramírez Ortiz, de 18 años, salió el pasado 18 de mayo de su trabajo en una pizzería ubicada en la alcaldía de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, para reunirse con un grupo de amigos, pero nunca llegó.

Se sabe que abordó un taxi, desde el cual intercambió por WhatsApp mensajes de auxilio con un amigo. "Creo que el taxi me quiere secuestrar", escribió la joven y añadió que el conductor había tomado un rumbo distinto al que ella le había pedido. Desde ese día nadie volvió a saber de ella.

Los últimos mensajes que Daniela intercambió con su amigo fueron alrededor de la medianoche y han sido difundidos a través de redes sociales:



-Ayúdame.

-Pero, ¿cómo te ayudo, bebé? ¿Ya se paró?

-No y ya no se ve nada.

-No manches.

-Estamos por Parres, el Guarda (en la alcaldía de Tlalpan).

-¿Dónde es?

-Es pasando Topilejo. Ya pasamos el Ajusco (a aproximadamente 13 kilómetros del punto de partida de Daniela).

-Llama a una patrulla.

-¿Y qué le digo?

-Que te quieren secuestrar.

-Ayúdame. Por favor.

A todxs les da miedo tener una amiga como Kendal Jenner, a mi me da más miedo tener un amigo que le escriba que me estan secuestrando y me conteste esto!#DanielaRamirez#NiUnaMenospic.twitter.com/8r5g21ONCv — Miss O (@_LongHairedLady) 11 de julio de 2019

Una búsqueda tardía

En la ficha que se emitió para su búsqueda se señala que la joven, de 1,65 metros de altura, complexión delgada, tez morena, frente amplia y boca grande, vestía el día de su desaparición un vestido de manga larga y botas color café.

Fue solo el 9 de julio que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México implementó un dispositivo de búsqueda en el poblado de Parres, a 26 kilómetros de donde Daniela abordó el taxi y donde se supo de ella por última vez. Ernestina Godoy, titular de la alcaldía, informó ese día que se habían localizado en la zona dos osamentas aún no identificadas.

Un día después, la procuradora señaló que faltaban hacer estudios y que en tres días, aproximadamente, se sabría la identidad de las víctimas. "El tema de la certeza de a quien corresponden, pues va a ser a partir de cuestiones técnicas, periciales. La verdad es que son huesos, no tenemos tejido blando, lo cual hace que tarden un poco más los estudios. En dos-tres días tendremos seguramente la identidad", dijo.

Familiares confirman la muerte de Daniela

Este jueves, fuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la capital mexicana, un familiar de Daniela confirmó que una de las dos osamentas halladas pertenecía a la joven.

"Lo último que queremos decir como familia, que lo debió haber hecho la autoridad, pero venimos a hacerlo nosotros: sí, se trata de Daniela (una de las osamentas)", dijo el pariente de la joven.

El espontáneo vocero familiar reclamó por las filtraciones del caso a los medios de comunicación y por el hecho de no tener acceso a la carpeta de investigación.

"A través de las fotos que malamente se filtraron a los medios y que aparecieron el día de ayer, nosotros como familiares pudimos reconocer su ropa, pudimos reconocer también su dentadura y el trabajo dental que se le había hecho a través del dentista, que es mi tío y que es muy cercano a la madre de Daniela, y corroboramos que sí se trata de Daniela, aunque la Fiscalía no nos lo haya dicho formalmente".

'Colorean' a Daniela

En el mismo sitio, un grupo de mujeres llevó a cabo un acto, convocado este miércoles, para exigir justicia por el feminicidio de la joven.

"Daniela Ramírez Ortíz, entre tanta rabia, también llenamos tu nombre de colores. Te abrazamos, te gritamos, te coloreamos, te bordamos”, expresaron las manifestantes en las redes sociales.

También en Twitter se pronunciaron las mujeres contra la inseguridad que padecen al salir a la calle.

El caso de Daniela Ramírez hace que me hierva la sangre. No se puede ni salir a trabajar en esta pinche ciudad. Hoy se pide justicia para ella ¿para quién se pedirá mañana? — saitama (@Paumaromero) 10 de julio de 2019

Otras más criticaron la falta de pericia de las autoridades ante la comisión de feminicidios y lamentaron la muerte de Daniela.

Por un RT leí la nota de Daniela Ramírez y lloré mucho. Cada que leo que alguien murió porque tomó el taxi incorrecto siento que me sacan el alma. — Leaven (@fdissolved) 10 de julio de 2019

Siempre se supo la última ubicación de Daniela Ramírez. Ella misma dijo a dónde la habían llevado. Qué tiene que pasar para que las autoridades desplieguen fuerza de tarea para buscar de manera inmediata? Aquí sí había indicio de ubicación, no había pretexto — Antinomia Pérez (@pulgarebelde) 11 de julio de 2019

Asimismo, algunas usuarias compartieron información sobre medidas de seguridad al abordar un taxi.